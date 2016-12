Warner Channel será la casa de los premios Emmy

El domingo 20 de septiembre Warner Channel transmitirá la 67° edición de los Emmy Awards 2015, galardón que reconoce la excelencia en la industria televisiva estadounidense y que es considerado como el Oscar de la pantalla chica.

La transmisión desde el Microsoft Theater de Los Ángeles comenzará a las 21:00 horas y la conducción de este año estará a cargo del actor, guionista y comediante Andy Samberg (Saturday Night Live, Brooklyn Nine-Nine).

Bruno Pinasco, una de las caras más reconocidas del periodismo televisivo en Latinoamérica y creador del programa Cinescape, enriquecerá la transmisión de Warner Channel con su experiencia en la industria del entretenimiento, además de brindarle un sabor y perspectiva local al evento.

Las nominaciones fueron anunciadas este 16 de julio, con las presencias de las actrices Uzo Aduba (nominada por Orange is the New Black) y Cat Deeley (So You Think You Can Dance), quien este año suma su quinta nominación al Emmy Awards.

Entre los aspirantes se encuentran varios contendientes en anteriores ediciones, como House of Cards, Orange is the New Black, Mad Men, Modern Family, Homeland, Game of Thrones, Veep, Downton Abbey, The Good Wife, Nurse Jackie, Masters of Sex, The Big Bang Theory, Shameless, Silicon Valley, Ray Donovan, House of Lies, Episodes, The Newsroom, Girls, Parks and Recreation y Orphan Black. Por su parte, entre los shows debutantes se destacan Better Call Saul, Transparent, Unbreakable Kimmy Schmidt, Bloodline, American Horror Story: Freak Show, Empire y la miniserie OIive Kitteridge.

Algunos de los grandes candidatos son Bob Odenkirk, Liev Schreiber, Amy Schumer, Michael J. Fox, Jon Hamm, Kevin Spacey, Kyle Chandler, Claire Danes, Jimmy Fallon, Viola Davis, Jeff Daniels, Taraji P. Henson, Louis C.K., Queen Latifah, Jeffrey Tambor, Peter Dinklage, Amy Poehler, Elisabeth Moss, Jessica Lange, Christina Hendricks, Maggie Gyllenhaal, Matt LeBlanc, Don Cheadle, Ricky Gervais, Emilia Clarke, Diana Rigg, Allison Janney, William H. Macy, Edie Falco, Elizabeth Banks, Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus, Lisa Kudrow y Jimmy Kimmel.

También se destacan varios peso-pesados del cine como Mel Brooks, Bill Murray, Emma Thompson, Adrien Brody, Alan Alda, Paul Giamatti, Richard Jenkins, Kathy Bates, Frances McDormand, Robin Wright, F. Murray Abraham, Beau Bridges, Joan Cusack y Timothy Hutton.

Nuevamente, The Big Bang Theory se ubicó como una de las comedias líderes (6), incluyendo los rubros de Mejor actriz de Reparto de Comedia para Mayim Bialik (cuarta consecutiva) y de Mejor actriz invitada de Comedia para Christine Baranski. Gotham y 2 Broke Girls recibieron 4 postulaciones cada una, mientras que Mike & Molly se hizo acreedora a 2. Mom, Flash también aparecen con 1 cada una.

Otras series que estarán en la contienda de los Emmy® Awards son Brooklyn Nine-Nine (TBS), Portlandia (I.SAT), Shameless (I.SAT), Robot Chicken (I.SAT) y Episodes (I.SAT), con 2 por lado. Adionalmente, Constantine (SPACE), The Mindy Project (TBS) y el evento exclusivo de TNT, La entrega del Oscar®, recibieron 1 cada uno.

Los Premios Emmy son presentados por La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (Academy of Television Arts & Sciences), La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (National Academy of Television Arts & Sciences) y La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (International Academy of Television Arts & Sciences).

Publimetro