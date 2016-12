Vocalista de Erasure regresará a Chile con show en solitario

Andy Bell regresará a Chile después de cuatro años de su última presentación junto a Erasure

El cantante británco, Andy Bell, volverá a tierras chilenas para presentarse el próximo 21 de agosto en el aniversario de Centro de eventos Blondie.

El músico, ícono del pop inglés desde mediados de los años ochenta, recorrerá la historia de los doce discos editados por Erasure, donde destacan canciones como "A little respect", "Love to hate you" y "Always", junto con su trabajo como solista iniciado en 2005 con el álbum "Electric Blue".

Bell llegará al país acompañado de un set de músicos y coristas enmarcado en una gira mundial que también lo hará pisar importantes escenarios en el resto del continente.

Las entradas para show del británico en Blondie van desde los $32.000 (pre venta lanzamiento), a los $45.000 y se encuentran disponibles a través del sistema Ticketek, y las tiendas Disquería Sonar, Indie Records y Blondie Snack Bar.