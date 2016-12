Viñuela: "Ha sido increíble estar fuera de la TV"

Agenciauno

Hace aproximadamente tres meses, en plena época de Copa América, José Miguel Viñuela salió de la TV, específicamente de TVN, estación a la que lo une un contrato que expira la primera semana de diciembre. Mientras tanto el fundador del fenómeno de "Mekano" se aferra al relajo y la posibilidad de hacer muchas cosas que antes jamás habría visualizado.

¿Ganas de regresar al medio en el que estuvo ininterrumpidamente por casi dos décadas? No muchas. No al menos por ahora, pese a que admite que le parece atractivo regresar a Mega.

El presente de Jose y su análisis de la industria televisiva en el diálogo que sostuvo con este medio.

¿Cómo ha sido estar fuera de TV después de...?

- 19 años y ha sido increíble, estoy haciendo muchas cosas fuera de la televisión que me tienen muy entretenido y eso me ha permitido abrir una puerta que no había abierto nunca. Sentirme libre, sin ataduras, sin tener que estar haciendo cosas que no me gustaba hacer. Hoy soy feliz y si el día de mañana hago algo, quiero hacer algo que tenga que ver con lo que a mí me gusta y no tengo ganas, apuros ni ansiedades de volver a la TV.

¿Sentías que estabas traicionándote demasiado, haciendo cosas que realmente no querías hacer, que ya no te motivaban?

- Creo que cuando uno trabaja en un canal, cualquiera que sea, hay una línea editorial, un director ejecutivo, una estructura y en base a eso uno también va adaptándose y aceptando proyectos pese a que muchas veces me dijeron que yo no debería aceptar todo, pero cuando uno está en un canal en crisis, obviamente que uno lo que primero quiere es cuadrarse y camisetearse con el canal. Lamentablemente a la larga eso tampoco dio resultados. La crisis de TVN es mucho más profunda, creo que hacer cambio estructurales importantes para que el canal pueda realmente salir a flote.

¿Eso pasa por la salida de la directora ejecutiva, Carmen Gloria López?

-No, yo no me atrevo a decir algo así. No creo que vaya por ahí el tema. Creo que tiene que ver con generar contenidos para una televisión más masiva. Siento que los contenidos que se están generando hoy son para una televisión más de contenido, lo que me parece respetable, creo que eso está bien, pero no se si da como para autofinanciarse.

No da...

-Es el leitmotiv de TVN, tiene que ser un canal con contenido y autofinanciarse, eso es muy difícil.

Fuera de la TV, ¿cómo ves el medio?, ¿cómo ves a tu ex canal?

- Uno entiende entiende con esto que en la TV abierta hay ciclos y que así como le tocó a TVN durante mucho tiempo ahora le tocó a Mega, mañana le puede tocar a Canal 13, pasado a CHV, pero me alegro mucho de lo que están haciendo en Mega, han sabido capitalizar lo que en otros canales no han sabido hacer. Creo que Mega se ha adaptado, no creo que esté haciendo muchas cosas nuevas, pegó el palo con las turcas pero además se llevaron a Quena Rencores (ex directoral general del área dramática de TVN, ahora con un cargo análogo en la señal de Bethia), que era el gran pilar que tenía TVN.

Sostenía el canal...

- Al sacarla de ahí le sacaste el pilar que sostenía siete teleseries al año y junto con eso tener un tren programático caliente que permita al final que la mayoría de los canales sean exitosos, con un matinal que se reinventó. El canal está súper bien, refleja alegría. Yo creo que al final los chilenos no queremos ver tanto formato, tanta cosa de afuera que tenemos que adaptarla a la realidad de nosotros cuando han sido inventadas en países que no tienen nada que ver con nosotros, creo que en ese sentido Mega ha sabido hacer las cosas muy bien.

¿Cómo sientes que lo está haciendo Luis Jara, quien llegó al matinal cuando tú te fuiste?

- Bien, le ha dado su sello y eso hace que el programa esté como esté. Me encanta ese panel en el que son como once personas en el que cada uno tiene un rol, cada uno sabe lo que tiene que aportar y todos se complementan sin egoísmo. Lucho ha sido súper generoso en saber que tiene que apoyarse en su gente para que se construya la sinergia. Lo están haciendo muy bien, tanto Lucho como Kathy (Salosny).

Kathy renació en Mega...

- Sí, Mega anda muy bien, es un gran canal hoy.

¿Te gustaría volver?

- Cuando me fui dije que me encantaría volver. Es el canal que me abrió la puerta para abrirme como comunicador, como persona, me dio la posibilidad de estudiar pero hoy no hay una oferta concreta en la mesa y por lo demás yo tengo contrato con TVN hasta diciembre, antes de eso no corresponde conversar con ningún canal.

En la Teletón, ¿qué vas a hacer?

-Entiendo que las participaciones de los animadores en esta pasada van a ser mucho más específicas. Y creo, y entiendo y sería lo justo que los que lleven la transmisión sean los que están en las mañanas, los que están en el día a día, ellos deberían llevarse el peso de la transmisión.

Estás trabajando con María Luisa Godoy en un café concert...

-Vamos a hacer una obra de teatro. Se estrena el 24 de noviembre. Me encanta, se llama "Ex amigos" y tiene que ver con poder demostrar que uno puede ser amigo de la ex. Y muy buenos amigos. Además con un libreto que está escrito por Rodrigo Muñoz que nosotros hemos ido adaptando a (nuestra vida). Me encantaría que, si tiene éxito, podamos hacer una segunda parte, que sea "Ex amigos con hijos", que también es una realidad que hoy vivimos. No la incluimos en esta pasada, pero nos encantaría. Siempre y cuando nos vaya bien.

(...)

-Lo más bonito es hacer teatro. Yo siempre quise hacer teatro. Trabajé con Paty Maldonado, pero es distinto, eso era un café concert, esto es una obra de teatro. Se sostiene en un libreto que obviamente es ficticio pero tiene matices de lo que vivimos cuando éramos pareja, es muy bonito el contacto que se provoca con la gente en vivo, que yo sí puedo decir que en los últimos años en la televisión lo fui perdiendo porque al final uno cree que está haciendo cosas que realmente van a llegar a la gente (...) Me di cuenta que a lo mejor los programas que hice no eran programas que uno pudiera considerar cercanos el último tiempo.

¿Eso te frustró mucho?

-No, no me frustró pero me quitó la cercanía con la gente y yo creo que hoy en un país en que los medios están súper polarizados, donde las redes están súper potentes, donde la gente sabe, el mismo eslogan de la Teletón es "la hacemos todos", tiene que ver con eso. Ya ni Don Francisco ni los animadores ni el ego. Nada. Aquí es la gente. Si la gente no sostiene esta marca en el tiempo con un aporte del Estado la Teletón no va a seguir subsistiendo y eso es una realidad. La gente tiene que entender que tiene el poder. Hoy en los medios tienen que entender que la gente tiene el poder y lo que tienen que hacer los animadores, así como lo hacen hoy las grandes bandas de música, es bajarse del pedestal y empezar a ir a buscar a la gente, tener un contacto más directo.

¿Y tú alguna vez estuviste en el pedestal, desvinculado?

- No sé si se podría llamar un pedestal, sí creo que trabajé mucho desde la plataforma de la televisión hacia la gente y no sé hasta qué punto fuimos capaces de darnos cuenta o percibir lo que la gente realmente quería. Creo que ahí probablemente nos caímos.

Volviendo al tema de la obra, ¿dónde estrenan?

-San Ginés. Estrenamos ahí y después la promocionamos haciendo eventos en distintos lugares. Vamos a hacer un solo estreno, no nos vamos a quedar en un lugar fijo. Es una obra que puede itinerar.

¿Es la vida de ustedes?

-No es la vida de nosotros. La obra se presenta como un tribunal donde yo quiero hablarle a los jueces y quiero decirle que creo que efectivamente uno puede ser amigo de su ex y ella cree que no porque todos los hombres somos unos calientes y tenemos doble intención.

Estás contento...

- Sí, feliz. Me siento motivado porque realmente estoy haciendo lo que me gusta. Y por otro lado estoy haciendo cosas que me apasionan, estoy muy contento.

Carolina Ceballos