Vicente Sabatini y regreso a TVN: “Vuelvo al lugar de donde nunca me debí ir”

Vicente Sabatini regresó a TVN el pasado 3 de agosto / Foto: Agencia UNO

En medio de la presentación a la prensa de "Esa no soy yo", la próxima apuesta dramática de TVN para las 15:00 horas, una rostro familiar se pasea entre los actores: Vicente Sabatini.

"Que alegría que vuelvas a la actuación", lanza el recién asumido productor ejecutivo a del área dramática de la señal pública a Patricio Achurra. Tras un abrazo apretado, el ex alcalde le responde con un "que gusto verte".

Y es que recién a principios de agosto Sabatini se reincorporó al equipo de Televisión Nacional de Chile, y por estos días comienza a empaparse del actual espíritu del canal.

"Me parece muy atractiva esta oferta, esta historia y el giro thriller con melodrama que tiene", explica el ejecutivo sobre "Esa no soy yo", la primera realización que tendrá bajo mirada y que se encuentra en la franja horaria que más rinde frutos a TVN.

Sobre este éxito, Sabatini comenta que "ha habido sucesivos aciertos con historias que calan muy hondo en el público de este horario".

"Me parece una muy buena manera de aterrizar (a TVN) con un producto como este y en un horario que está comenzando a ser muy importante para la competencia. Por algo el Mega está entrando ahí", señala.

Sin embargo, la labor de Vicente Sabatini en Televisión Nacional no es para potenciar esta franja precisamente, sino que levantar los otros horarios en que el área dramática no ha visto mucha respuesta del público. Al menos no como era en años anteriores.

"Vuelvo a ayudar al área dramática. A ayudar al canal", adelanta el ejecutivo. Pero también apunta hacia algo más íntimo y motivacional. Para Sabatini, el mayor desafío que hoy en día tiene TVN es "recuperar la sonrisa".

"No es algo tan difícil de lograr, porque todo el mundo lo necesita tanto, que es cosa de ponerlo nomas", enfatiza.

Finalmente, respecto al regreso al canal que abandonó hace casi seis años, Sabatini confiesa que "ha sido como volver al lugar de donde, por mí, me hubiera ido".

por Mauro Canales