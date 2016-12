TVN ya tiene sucesora de "La chúcara": en estilo thriller y con nueva heroína

Camila Hirane llegará a las teleseries de las 15 horas.

Mientras "La chúcara" cada día suma más televidentes, el área dramática de la red estatal ya tiene su telenovela sucesora, "En tu vida", título de trabajo de la historia original de Camila Villagrán y Malú Arriola.

La próxima apuesta de las 15 horas de TVN se centrará en Judith, una bella y esforzada peluquera que va a inaugurar su propia peluquería y que ha vuelto a creer en el amor. No obstante, sufrirá porque su ex pareja, el Negro Brian, ha salido de la cárcel, el mismo que prometió -hace cinco años- matarla cuando estuviera libre por no ayudarlo a evitar que cayera preso. Ella, muy mal, recurrirá a su hermana gemela, Anahí. Sin embargo, al llegar a juntarse con ésta, la encontrará muerta. Gobernada por el miedo y convencida de que Brian mató a Anahí por error, Judith sólo verá una salida para salvar su vida: suplantar a su hermana.

De esta manera parte esta historia que llevará el thriller al bloque después de almuerzo y que tendrá a Camila Hirane en el rol central y a Cristián Carvajal y Luis Uribe como sus galanes. El primero será Julio, un policía, y el segundo dará vida al temido Negro Brian.

Alejandro Burr, productor ejecutivo de la teleserie por TVN, señala que "elegimos esta historia porque es muy cautivante, tiene todos los elementos necesarios del horario y, además, tiene que ver con seguir girando las historias que veníamos contando, es decir, es muy distinto a lo que veníamos haciendo. Aquí hay un asesinato y un asesino por descubrir, por lo que es una vuelta de tuerca en el horario".

El mandamás del proyecto manifiesta que tras los buenos resultados de "La chúcara", "este es un desafío nuevo y es como partir de cero. Nosotros lo que queremos hacer es que cada teleserie sea mejor que la que pasó", destacando que la historia mezclará el thriller con el amor.

Otra de las novedades de "En tu vida" será su protagonista, apostando a Camila Hirane, quien debutara en la TV con "Prófugos" y la cual ha estado en telenovelas como "Secretos en el jardín" y "No abras la puerta". "Ella es una tremenda actriz e hizo muy bien el casting, entendió a la perfección el personaje", declara Alejandro Burr.

En tanto, Hirane confiesa que "es un personaje súper desafiante", a lo que añade que "yo nunca he hecho personajes livianos, entonces siento que estoy súper preparada para asumirlo. Si bien nunca he sido la protagonista, por lo que estoy muy atenta y dispuesta a dar todo el trabajo que se necesite, siento que lo que he hecho anteriormente me permite estar preparada y en absoluto asustada".

La actriz sintetiza que "esto es un gran salto en mi carrera y estoy feliz de que esté ocurriendo esto". La nueva telenovela diurna de la televisora nacional empezará a grabarse en junio en Santiago y su estreno está contemplado para agosto.

Nicolás Figueroa