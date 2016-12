Trygve Nystoyl: El vikingo que quiere conquistar "The Voice"

El participante noruego del programa de talento musical de Canal 13 está dentro de los 12 seleccionados que desde hoy se medirán en las galas en vivo. El extranjero, que lleva más de una década en Chile, confiesa en Publimetro cómo ha sido su llegada al equipo de Álvaro López y cómo se prepara de cara a la nueva fase.

¿Por qué decidiste participar en el programa?

-Porque salió la oportunidad, porque antes en mi trabajo mercante nunca pude participar, pese a que siempre tuve las ganas y justo que se dio no lo quise perder, así que me inscribí por internet.

Cuando te inscribiste, ¿pensaste que ibas a llegar a estas instancias?

-No, mi esperanza era quizás llegar a las audiciones a ciegas, pero más de eso no creí que fuera posible.

Recordando esa etapa, cuando te presentaste los cuatro coaches se voltearon, ¿cómo te sentiste?

-En el primer segundo pensé que estaba en un programa de bromas, que era un chiste y estaba esperando que saliera alguien. Pero después me sentí un poco solo, porque quería recibir un abrazo o algo, ya que fue demasiado emocionante. Pensaba que si tenía suerte uno se iba a dar vuelta, pero no los cuatro, no podía soñar eso.

Si tuviste las cuatro opciones, ¿qué te llevó a quedarte en el team Álvaro?

-Fue algo especial, porque por experiencias de la vida uno aprende a confiar en las impresiones, energías y conexiones con la gente. Cuando estaba escuchando los comentarios, pensando que nunca creí que pasaría eso y no tenía ningún favorito, entonces me tomé el tiempo de mirar a cada uno a los ojos, para guiarme. Empecé de izquierda a derecha, llegué donde Álvaro y sentí la conexión con él que me decía que tenía que elegirlo.

¿Y cómo ha sido la relación con él?

-Muy especial, he aprendido a conocerlo y me identifico con él, porque piensa de la misma manera y tiene los pies bien firmes en la Tierra, me siento tranquilo con él. Conocerlo como artista me ha sorprendido un montón, Álvaro tiene muchas experiencias guardadas. Tenía la esperanza de saber mucho, pero no creí que sería tanto.

¿Qué artistas han sido tus inspiraciones musicales?

-Si tengo que decir uno, el más grande es Elvis (Presley) que desde que nací siempre me ha marcado su música, su interpretación, es el gran ídolo. Pero no quiero ser como él, ni nadie más, quiero tener la libertad con la ayuda en el canal y el apoyo de todos, ser un artista con un sello propio. También quiero mostrarme como soy, porque como no soy un buen actor, entonces tengo que ser el cantante.

Respecto al comienzo de las galas en vivo, ¿cómo te has preparado para esta nueva etapa del programa?

-Estamos estado intensamente ensayando con la banda porque todo es en vivo, desde la música hasta los bailarines que estarán en algunas canciones, estamos enfocados. Aparte de eso, todo el que ha visto el programa sabe que me falta soltarme un poco en el escenario, entonces más que nunca he tratado de buscar la manera de sentir seguridad y con mucha ayuda en el canal.

¿Crees que puedas entrar en el grupo de ocho que quedará el jueves?

-Creo que es un poco difícil, porque los doce son muy buenos, entonces pasar depende del gusto de la gente, entonces hay que dar lo mejor y sentirse feliz con lo que uno hace, porque es el público que decide. Como no soy muy bueno en redes sociales, entonces no sé hacer campaña y trato de responder mensajes, que son muy positivos y bonitos, pero más allá en redes sociales no sé cómo hacerlo, entonces estoy enfocado y tratando de mejorar en eso, así que como favorito no lo creo, aunque tampoco quiero pensarlo.

¿Estás nervioso de tener que actuar en vivo?

-Obvio, pero también estoy feliz porque el escenario y la banda es espectacular, entonces pase lo que pase, poder estar ahí con músicos de alto nivel, es maravilloso.

Catalina Ruiz Ravello