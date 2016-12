Tras tres temporadas cancelan "Under the Dome"

La serie de CBS, transmitida en nuestro país por la señal de cable TNT, "Under the Dome" llegará a su fin antes de lo esperado, dado que el canal estadounidense decidió cancelar el programa.

Tras tres temporadas, este 10 de septiembre acabará la producción basada en el libro homónimo de Stephen King, resolviendo el misterio del cautiverio bajo un domo que han sufrido los habitantes del poblado de Chester's Mill.

"Hace dos años, Under the Dome se abrió camino en el verano y se convirtió en todo un éxito en CBS, así como entre los espectadores de todo el mundo (...) Estamos emocionados de presentar el último capítulo (...) tiempo que la historia se cierra, con la Cúpula cayendo tan dramáticamente como surgió", declaró la presidenta de CBS, Nina Tassler, como consigna The Hollywood Reporter.

La cancelación de la serie ocurre pese a los buenos resultados que obtuvo tras su lanzamiento en 2013. Sólo la primera temporada fue vista por 13.5 millones de espectadores, pero con el paso de los capítulos el rating fue decayendo.

