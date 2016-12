The Cardigans debutará en Chile de la mano del Movistar Primavera Fauna

La banda sueca liderada por Nina Persson llegará a Chile por primera vez / Foto: Reproducción

Al cartel anunciado los primeros días de julio, Fauna Prod. confirma nuevos artistas que cierran el line up 2015 del Festival Movistar Primavera Fauna que se realizará el 14 de noviembre en las Piscinas de Espacio Broadway.

A destacados nombres como: Empire Of The Sun, Explosions In The Sky, Mac DeMarco, DIIV, entre otros, se suman 14 nuevos artistas para completar un line up con amplia diversidad musical.

Los primeros confirmados son los suecos The Cardigans, quienes llegan por primera vez al país con un gran puñado de éxitos, avalado por los más de 5 millones de álbumes vendidos. Junto a ellos, se suma el Dj y productor Moodymann, uno de los referentes más importantes del techno y house de Detroit, que llega gracias a la colaboración de Red Bull Music Academy.

Además, John Talabot, una de las figuras más destacadas de la actual escena española, también será parte del festival, al igual que su compatriota Clip! el Dj catalán dueño de un sonido camaleónico. Junto a ellos, también estará el productor alemán Phonique, y el nuevo talento escocés Jackmaster.

El sonido en vivo se potencia con la banda electro-pop australiana Miami Horror, quienes regresan con su nuevo álbum ´All Possible Futures´. Mientras que el indie/ dream pop de Wild Nothing, la banda oriunda de Virgina y liderada por Jack Tatum, también será parte de la gran fiesta de Movistar Primavera Fauna, donde también debutará la banda brasileña Inky.

La lista de artistas nacionales también crece: El Dj Ale Paz llega con su show que ya ha recorrido gran parte de Europa, como también el reconocido productor y Dj Vicente Sanfuentes junto al DJ Vaskular, el co-fundador de Discos Pegaos. A ellos se suma la dupla conformada por Daniel Klauser & Matias Rivera, nombres emblemas de Diamante Records, casa discográfica fundamental en el desarrollo de la escena musical electrónica actual de Santiago. El krautrock y sicodelia de Föllakzoid, una de las bandas más elogiadas internacionalmente, también llegará al festival con una puesta en escena imperdible.

Las entradas para Movistar Primavera Fauna se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.

