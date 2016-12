Santiago Pavlovic: “No sólo me interesan las noticias”

El próximo lunes 25 de mayo inicia la temporada 2015 de "Informe Especial" con un renovado formato que, a diferencia de años anteriores, incluirá dos reportajes por capítulo. Según explica Santiago Pavlovic, este cambio tiene que ver con "presentar un producto - como se acostumbra a decir ahora - que pueda mostrar distintas realidades del Chile de hoy y la contingencia".

Los periodistas Consuelo Saavedra y Cristóbal Osorio serán los encargados de abrir los fuegos este año con dos investigaciones relacionadas a la catástrofe de Atacama. La primera indagará en el funcionamiento de la Onemi, enfocado en "quienes podrían ser los responsables de que el trabajo sea lo eficiente y competente según se espera de una institución que está cuestionada desde el 27F", adelanta Pavlovic.

El otro reportaje, a cago de Saavedra explorará la contaminación provocada por los aluviones de marzo pasado, especialmente, lo alarmante del contacto directo que mantienen los habitantes de Atacama, con metales pesados y distintos materiales que se desplomaron tras las lluvias.

Para Santiago Pavlovic, esta temporada estará enfocada en contribuir en un debate ya instalado en el país, que "tienen que ver con la legitimidad, el poder, el parlamento, con los empresarios. Con el cómo un país que corría como uno de los países menos corruptos del continente de repente aparece con una mancha significativa y que está pesando a casi todos los partidos".

"El país está en un estado de cierta efervescencia y de gestionamiento que antes no se hacía, y nosotros queremos contribuir a ese debate con información seria y rigurosa", enfatiza el emblemático rostro de TVN.

Sobre los temas a tratar durante la temporada, el periodista adelanta que ya tienen una "batería de reportajes en desarrollo" y que pese a que la inmediatez de internet y las redes sociales dificultan la tarea de encontrar algo que nadie haya destapado, explica que "hay un tesoro guardado respecto de tantas cosas, de fenómenos que ahora nos parecen normales".

"Respecto nuestra relación con el poder, de lo que ha sido la iglesia católica, de nuestro hábitos, de nuestras costumbres. No sólo me interesan las noticias, también me interesa hablar de la ecología, el desarrollo económico. Ningún tema me es ajeno. Todos los temas siempre tienen algo nuevo que descubrir o zonas oscuras que iluminar. El que dice que no se descubre nada nuevo, está profundamente equivocado. Hay muchas cosas que han pasado y siguen pasando que ameritan periodistas que puedan meterse en eso", afirma Pavlovic.

Del reportaje al Cine

En 2010, "Informe Especial" impactó a la opinión pública con el llamado "Caso Karadima", reportaje que este año volvió a la mesa con la cinta "El bosque de Karadima". Al respecto, Santiago Pavlovic es honesto en decir que nunca pensaron que una de sus investigaciones llegaría al cine, sin embargo, no les sorprende porque es una "tremenda historia".

Pero el periodista ahonda más en el tema. "Hay otras historias que hemos cubierto desde hace mucho tiempo y que también están llegando al cine. Nosotros fuimos los primeros que hicimos un reportaje sobre la Colonia Dignidad, y ahora Emma Watson trabaja en una película relacionada con este tema ("Colonia" dirigida por el alemán ganador del Oscar, Florian Gallenberger). Son temas que son casi cinematográficos, como lo que revelamos sobre Michael Townley, que es una poderosa y tremendamente desgarradora historia que habla de asesinatos".

La industria del séptimo arte motiva al rostro de "Informe Especial", sin embargo, es cauto en relacionar su faceta de investigador con su "amor" por la gran pantalla, área que por cierto estudió. "Siempre he tenido una pasión por el cine, por trabajar en él" explica, pero agrega que "creo que no sé si me acompañan las capacidades físicas para aventuras como esa".

Mauro Canales