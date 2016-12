Revelan impactante póster para la última “Juegos del hambre”

A través de twitter, se reveló el primer afiche promocional (oficial) para la próxima "Juegos del hambre: sinsajo parte 2".

En la imagen podemos ver una escultura del Presidente Snow descabezado y de fondo el sinsajo (o mockingjay) que representa a la revolución de Panem encabezada por Katniss (Jennifer Lawrence).

La cinta, que servirá de cierre a esta taquillera saga, se estrenara en Chile el 19 de noviembre próximo.

Esta es la imagen completa:

Down with the Capitol! Check out the all-new official poster for #MockingjayPart2 & #UNITE at http://t.co/ILbKFF3L06! pic.twitter.com/iQVFnjSLwF