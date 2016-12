Rafael Araneda: "La tele dejó de hacer su pega"

El animador en el set de "La fiesta de Chile".

Este jueves, a las 22.30 horas, Rafael Araneda estrena su nuevo programa en Chilevisión, "La fiesta de Chile", en el que 30 parejas anónimas participarán por capítulo en una intensa competencia de baile, la cual tendrá como jurados a Andrés Caniulef, Jhendelyn Núñez y Paul Vásquez, "El flaco" de "Dinamita show".

"Lo que me gustó de este proyecto es cuando Álex (Hernández) me dijo 'queremos como equipo hacer un programa inspirado en los programas ochenteros de baile, pero con una puesta en escena 2015, además de alejarnos de la gente conocida que se pasea por uno y otro programa'", declara el animador del Festival de Viña del Mar.

Araneda pone énfasis en que "viendo el programa paradito me gustó más, con orquesta en vivo y con casting muy entretenido y variado, que incluye cocineras, cocineros, junior, cientistas políticos, abogados, ingenieros, dueñas de casa, dueñas de sex shop y actores, entre muchos otros", añadiendo que "este programa está inspirado en lo que dice la gente, que quiere verse identificada y reflejada en la pantalla".

El animador destaca, además, que éste será un espacio en que no importará la técnica de baile, como sí lo ha sido en otros programas por el estilo: "no es algo profesional, como se hacía en 'El baile en TVN', aquí cada pareja se defiende con su paso estrella. Este programa es pura energía".

Competencia con "Vértigo": "Es súper duro"

En relación al escenario actual de la TV chilena, dominado en el prime por las telenovelas turcas de Mega, Rafael declara que "la televisión tiene que atreverse y hacer cosas y no dejar de ser, dar las batallas que tiene que dar. No debe tener miedo a poner proyectos nuevos en pantalla, hay que producir para que recupere su espacio, o sea, no puedes esperar que los fenómenos pasen sentado en una oficina".

En ese sentido, el reconocido rostro de la pantalla chica local señala que "la tele dejó de hacer su pega, y todos debemos hacer la pega", añadiendo que si los canales bajan la producción nacional, a la espera del fin de las apuestas turcas, "sólo se le da más espacio al fenómeno".

Y en torno a la competencia que enfrentará este jueves "La fiesta de Chile" con "Vértigo" y el debut de Cecilia Bolocco en la animación de ese estelar, su conductor confiesa que "en términos de rating es súper duro, es el día mas difícil, pero es parte del juego de la tele. Yo no programo, el canal decidió ese día y nosotros vamos no más".

A lo anterior, el "Rafa" sintetiza que "uno no se puede hacer cargo de eso, cada uno responde en su área de trabajo, pero entiendo que los argumentos de ir un jueves eran publicitarios... y el canal tiene que ponerle mucha atención a los auspiciadores".

