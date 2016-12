Quique Neira: “Somos hijos adoptivos de la cultura reggae”

Quique Neira

"Un amor" es un disco que suena a Jamaica

-Era una meta que tenía de mucho tiempo, porque bueno, tengo una pequeña analogía: Como no soy jamaiquino, tengo la impresión de que todos los que hacemos reggae no siendo jamaiquinos, somos como hijos adoptivos de esta cultura. No somos necesariamente de ahí, pero amamos el reggae como si fuéramos de ahí. Vibro con el reggae como con ninguna otra música en mi vida, entonces necesitaba ver que músicos jamaiquinos vibraran con mi música de la misma manera que yo lo hago con su reggae, y en este disco, finalmente, eso lo pude vivir. En las sesiones de grabación pude ver como músicos jamaiquinos 'bacilaban' mis canciones y las sentían como propia. No les importaba que yo estuviera cantando en castellano, porque sentían la energía de la canción.

¿Sientes que te adentraste más en la cultura reggae?

-Esa era la prueba que tenía. He estado en Jamaica muchas veces, pero no fue hasta ahora que sentí que finalmente fue mi recepción final, mi abrazo final con la música jamaiquina. Sentí que realmente llegué a ser uno sólo con esta cultura, con esta música, y por cierto, con este país, que es un país que pertenece a las Américas también, pero que a veces nos suena tan distante. De hecho, por eso el disco se llama "Un amor", que es en ese amor profundo, sincero, honesto, que uno puede llegar a ese tipo de instancias y lograr materializas ese anhelo que tenia como compositor y decía "cuando va a llegar ese día que yo vea a un jamaiquino quedar loco con una canción mía", y eso pasó ahí grabado, porque veía al músico que es exigente, profesional, al que no le vienen con cuentos, poniéndome la cara de que "esto es". Esa es una cosa maravillosa que celebro de este disco.

¿Y cómo va la recepción de la gente?

-Se siente que la gente lo estaba esperando. Lo han amado tanto como yo. Todo el mundo ahora me habla en redes sociales con #unamor, que en el fondo no es otra cosa más que mi traducción envalentonada y pachorrera de, bueno, si Bob Marley decía "One Love", y la cultura rasta dice "One love"... yo soy chileno y voy a decir "un amor", que es lo mismo. Lo voy a traer a mi idioma que es mi meta siempre, cantar en castellano.

Con "Un amor" de cierta forma te graduaste y pasaste a una nueva etapa ¿Cómo se viene las cosas de aquí en adelante?

-Si, precisamente es ahí donde estoy ahora. Siento que musicalmente logré marcar, sobre todo en los últimos dos discos, un hito bien alto de mi rendimiento a nivel de trabajo en estudio. En esta época, en lo que he estado y en lo que estoy, es pulir esa puesta en escena. De llevar eso y poder generar todas esas emociones en una puesta en escena que sea aún más sólida a la que veníamos mostrando. Bueno, y proyectos y metas para el futuro va a ser siempre tener que correr en esta primera división del reggae en la que creo que he logrado, a razón de mucho trabajo y a mérito de mucho esfuerzo, posicionar mi nombre. Ahora lo que me queda es trabajar a ese nivel y estoy en ese plano, poniéndole muchas ganas, mucha convicción y dejando las patas en la calle para cumplir con esta expectativa.

¿Y está la idea de irse a EEUU para potenciar la carrera fuera del continente?

-Está en planes. Los últimos cinco años vengo haciendo giras por el extranjero de manera muy fuerte, de hecho, mi pasada por Lollapalooza fue como un reencuentro con el público chileno. He tenido giras por Australia, Europa, el mismo Estados Unidos también y recorriendo Latinoamérica. Eso ha sido una constante en los últimos años y sigo adelante en ese plan. Estoy convencido de que la música chilena es muy exportable. Quizá por ser un país pequeño no damos abasto para toda la buena música que producimos, entonces la búsqueda hacia el extranjero es casi indispensable para proyectar carreras por largo tiempo. Tuve la suerte de poder romper con las fronteras geográficas hace largo tiempo y ahora mi gran meta es seguir proponiéndome conquistar otra audiencia, lograr solidificar mi carrera en México y en Perú. Me siento como un embajador cultural de mi país en el extranjero y me lo tomo muy enserio.

Mauro Canales / @maurocanales