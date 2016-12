Protagonistas de "Star Wars" quieren que fan con cáncer terminal vea la nueva cinta

Los actores de "Star Wars" Mark Hamill, John Boyega y Peter Mayhew han mostrado su apoyo a una iniciativa que pide que Daniel Fleetwood, un enfermo terminal de cáncer, pueda ver la nueva entrega de la saga antes de que llegue a los cines.

Según recoge hoy la prensa estadounidense, la campaña lanzada en las redes sociales pide que el estudio Walt Disney y el director de la cinta, J.J. Abrams, den su permiso para que Fleetwood, un gran fan de la saga, disfrute de "The Force Awakens" antes del 18 de diciembre, fecha en la que se estrenará en las salas estadounidenses.

En la red social Twitter, Hamil, Boyega y Mayhew mostraron su apoyo con el mensaje "El deseo de un hombre moribundo de ver #StarWars The Force Awakens Ayuda a correr la voz:#FuerzaParaDaniel"

A dying man's wish to see #StarWars The Force Awakens Help spread the word : #ForceForDaniel https://t.co/0tA3ET3DdH pic.twitter.com/zbWM7VhvGK