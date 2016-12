Presidenta anuncia la creación de canal exclusivamente dedicado a la cultura

Bachelet anunció preparativos para celebrar el centenario de Violeta Parra.

Esta mañana Michelle Bachelet, en el marco del discurso anual de 21 de mayo, anunció cinco medidas referentes a cultura. La que más llamó la atención es la creación de un acanal dedicado a la cultura, gratuito y sin publicidad. A esta medida se suman la creación del Ministerio de Cultura durante el segundo semestre de este año, la política nacional de lectura y el libro, la ejecución de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral y el inicio de los preparativos para celebrar el centenario de Violeta Parra el 2017.

Ernesto Otone, ministro de Cultura conversó con ADN sobre los plazos para la creación de la nueva señal cultural y explicó, "la Presidenta no fijó plazos porque depende de otras situaciones que no tienen que ver meramente con la construcción del nuevo canal. La parte que a nosotros nos incumbe por este momento es poder construir el contenido y eso se está trabajando a partir del modelo existente".

Por su parte, el ex ministro Luciano Cruz Coke comentó las medidas anunciadas por la Presidenta, asegurando que faltaron temas clave como los fondos concursables y el resguardo del patrimonio. "Todos los temas de cultura que se anunciaron lamentablemente eran temas que ya se conocían, no hay anuncios nuevos. Creo que lo más relevante es sacar adelante el ministerio de Cultura, que se anunció para mayo del 2013 y casi no tiene avance, con dos años de retraso. Creo que hay muchos temas que debieron estar, la parte patrimonial, la institucionalidad de fondos concursables. Yo creo que en términos generales las promesas son muy pobres", manifestó Cruz Coke.

Las medidas propuestas por Bachelet en su discurso también llegaron a oídos del Sindicato de Actores (Sidarte). Andrea Gutiérrez, presidenta de la institución comentó, "lo más importante es que se establezca un vínculo con el arte y la cultura como un derecho social, y eso no se ha hecho. Anunciar unas salas nuevas en el GAM no es algo que impacte de manera descentralizada al medio de la cultural del país".

Quienes si valoraron el anuncio de la Presidenta fueron los familiares de Violeta Parra, quienes celebraron la iniciativa de conmemorar los 100 años de su natalicio. "Para nosotros como familia, como hija, como chilenos, como latinoamericanos, es una noticia extraordinaria que nuestro gobierno esté pensando en celebrar a Violeta Parra como se lo merece. Chile que es un país que ha sido tan ingrato con sus artistas más brillantes. Ahora Chile le está sonriendo a sus artistas por fin", comentó Isabel Parra a ADN.