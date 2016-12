Pieza clave de "Los 33" muere trágicamente

Horner también compuso la banda sonora para ''Los 33'', cinta de los mineros chilenos que se estrenará en agosto próximo

James Horner, el compositor de las bandas sonoras de grandes éxitos de Hollywood como "Titanic" y "Avatar", falleció el lunes a los 61 años en un accidente de aviación en California, informaron los medios estadounidenses.

Según la revista especializada Variety, Horner murió al estrellarse su avioneta en la localidad de Santa Bárbara.

"El brillante compositor James Horner, amigo y colaborador en siete películas, falleció trágicamente en un accidente de avión. Me parte el corazón por sus allegados", escribió en Twitter Ron Howard, cineasta y amigo del compositor.

Horner ganó dos Óscar por la supertaquillera "Titanic", el de mejor banda sonora de película dramática y el de mejor canción original por "My Heart Will Go On", interpretada por la canadiense Celine Dion.

También fue candidato a otras seis estatuillas desde "Aliens, el regreso" en 1986 y "Avatar" en 2009, pasando por "Campo de Sueños", "Apollo 13," "Braveheart" y "Una mente maravillosa".

El protagonista de esta última película, Russell Crowe, tuvo palabras de aliento para la familia de James Horner en Twitter.

"Mi más sincero pésame a la familia, seres queridos y amigos de James Horner", escribió el actor australiano.

Otros actores y directores rindieron homenaje al compositor en las redes sociales.

"Estoy increíblemente triste por la pérdida de James Horner. Crecí amando su trabajo. Deja detrás de él un espectacular legado musical", tuiteó el creador de series televisivas, Seth MacFarlane.

"No hay nada que marcara más mi experiencia cinematográfica que el genio musical de James Horner. Quedará en la historia", tuiteó por su parte el actor Rob Lowe.

LOS 33

La música, inspirada en las melodías andinas, es obra de James Horner, ganador de un Óscar por la banda sonora de "Titanic" (1997). Entre sus creaciones más famosas también destacan "Aliens" (1986), "Braveheart" (1995), "Apollo 13", "A Beautiful Mind" (2001) y "Avatar" (2009).

AFP