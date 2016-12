Piero y sus 50 años de carrera: "Tengo mucho que agradecer"

El músico se presentará en Rancagua, Valparaíso y Santiago / Foto: Gentileza

En medio de la celebración de 50 años de carrera, el cantante ítalo-argentino regresará a Chile con la gira "Todavía no hicimos lo mejor", llena de clásicos escogidos por sus fans, nuevas canciones y la intención de que el público se abrace y llore junto a él.

¿Cómo se siente llegar al medio siglo de carrera musical?

-No hay que pensar en eso (risas). Da como un vértigo. Es más lindo pensar en el ahora, el aquí, la próxima gira y en todas estas cosas. Para atrás hay agradecimientos, realmente, hay mucho que agradecer y que uno lleva guardado por dentro.

Y todavía no hicimos lo mejor... ¿qué le falta a Piero por hacer?

-Ese es un juego. Todo es mejorable. Yo tengo tanto que hacer. Necesito redondear, aclarar el mensaje, tratar de grabar todo lo que quiera grabar... montones de cosas. Todo eso se nos presenta cada día.

¿Algún sueño que falte concluir?¿Un disco para una película?¿Una historia en canciones?

-A parte de lo que dices (risas), mi objetivo es redondear el mensaje que uno intenta compartir. Por otro lado, estamos trabajando en el programa "Hambre Cero" para Latinoamérica, que es un proyecto que suena muy fuerte pero que es viable, dado que se produce más de lo que se consume. Hay mucha gente que está con el tema del hambre y está mal repartida la cosa. Estamos trabajando en eso. Ese es un sueño.

¿Qué presentarás en Chile?

-Mira, básicamente, siempre que me bajo del escenario me dicen "no cantaste tal o cual". Y no son muchas, pero son unas 300 las canciones mías, y puedo cantar 20 o 30, pero el 90% va a quedar a fuera. Entonces, lo que hicimos es que la gente se metiera en Facebook y votara por canciones que quisieran que yo cante. Eso está armando el repertorio que presentaré en estos conciertos. La idea es que la gente elija una 20 canciones y el resto serán cosas nuevas o que yo quiera presentar y compartir en base a la consigna "Todavía no hicimos lo mejor".

¿De esta lista de canciones, hay alguna que no toques hace tiempo?

-Lo hacemos seguido y siempre nos sorprenden. Cuando pasa eso, la ensayamos y la tiramos al plató. Es gratificante jugar a eso, no estar siempre en las mismas. Además, cambia mucho por región, por país, etc.

Imagino que independiente del país, "Mi viejo" debe ser una infaltable...¿cómo se siente interpretar este "himno"?

-Es una realidad en la que uno comienza a cantarla y ve como empiezan a brillar los ojos y empieza a llorar el 90% de la gente. Eso conmueve, te pone en un escenario que te obliga a dar la mejor interpretación de tu vida cada vez. Esa canción tiene ese poder y hay que asumirlo.

¿Qué se siente que una canción tan íntima sea parte de la cultura hispanoamericana?

-Se siente a primera vista que uno no es el ídolo de nadie, sino que somos parientes, que somos los mismos. Somos la misma sangre que está jugando con la búsqueda de ese viejo.

¿Te gustaría coronar la celebración de los 50 años en Viña del Mar?

-Todo puede ser. Estamos totalmente abiertos. Desde hace mucho tiempo Viña del Mar es un escenario que representa a Chile, si tú estás ahí, estás en los televisores desde Arica a Punta Arenas. Es una forma de abrazar a Chile y eso sería gratificante.

Muchos fans están agradeciendo tu visita a Chile

-La verdad es que estamos con muchas ganas que, no sólo sea esta instancia, también en verano, para recorrer las grandes ciudades de Chile y las pequeñas también, para realmente meterse con la gente y abrazarlos.

La idea es compartir con la gente...

-Mira, yo creo que la música nos une. El afecto nos da esa energía que todos queremos y nos gusta. Lo que cambia la historia es el amor y el afecto real, ya que es muy hermoso abrazarse con mucha gente a la salida de un concierto, en el concierto, y llorar juntos, reír juntos... todo eso realmente es provocante y nos gusta. A todos nos gusta el abrazo, el afecto, la "franela" como le decimos en Argentina.

Entonces hay que ir preparado para abrazarse

-Así es querido (risas). A veces juego con el publico y les digo "ustedes creen que el afecto sigue aquí" y cuando me contestan sí, les digo que abracen al del al lado y al del otro lado. Pero no como en la iglesia, que se abran sin mirarse y apenas tocándose, sino que abrazos grandes. Son juego lindos que la gente y uno mismo los agradece

Los shows

Vaparaiso. 18 junio, 21:00 horas, Teatro Municipal (Sistema Puntoticket)

Rancagua. 19 junio, 21:00 horas, Centro español (Sistema Ticketek)

Santiago. 20 junio, 21:00 horas, Enjoy Santiago (Sistema Puntoticket)

Santiago. 21 junio, 19.30 horas, Teatro Nescafé de la Artes (Sistema Ticketek)

por Mauro Canales