Periodista de CHV habló sobre su comentado chascarro en vivo

El domingo, durante la última edición de CHV Noticias, se vivió una situación bastante singular: tras comerciales, el conductor Ítalo Zúñiga no se di cuenta que los comerciales habían terminado y, al parecer, sufrió una broma por parte de sus compañeros de equipo, ante la que exclamó "me están huebiando", transformándose en un furor en redes sociales en pocos minutos.

Ante esto, el programa "Intrusos" de La Red logró dar con el periodista, quien comentó que "no puedo decir nada en verdad, no puedo hablar mucho del tema. Sólo aprovecho de decirle a la gente la buena onda que han tenido, me sorprendió, pensé que iba a ser distinto".

"(El chascarro) no sé si me enorgullece mucho, pero filo las cosas ya están, ya pasó, no hay mucho que hacer. Pensé que iba a ser peor, pensé que la gente me iba a tratar peor en las redes sociales, pero no fue así", agregó.

Respecto a la positiva reacción en plataformas como Twitter y Facebook, Zúñiga comentó que "fue muy gratificante ver el cariño de la gente, me contestó mucha gente que incluso veía hace muchos años, fue rara la situación, no es cómodo, pero dentro de todo tuve un bonito día ayer (lunes)".

Según contaron en "Intrusos", el animador de CHV Noticias fue víctima de una broma de sus compañeros y de no contar con el texto completo que debía leer en el telepronter, lo que generó la particular exclamación.