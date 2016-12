Pedro Ruminot: “¡Alison tiene tres vestidos de novia!”

Alison y Pedro compatrián escenario este jueves en el Teatro Coca Cola City / Foto: Gentileza

Este jueves, Pedro Ruminot y Alison Mandel se tomarán el Teatro Coca Cola City con "Tenemos que hablar", show en el que analizan con tono de comedia las aventuras y desventuras que tienen las parejas chilenas, especialmente cuando están camino al altar, momento que ellos experimentan por estos días.

"Estamos viviendo todo esto y nos dimos cuenta hay temas que no habíamos tocado, así que nos lanzamos", comenta animado Pedro Ruminot.

El comediante confiesa que muchas de las cosas de las que hablarán en su stand-up son exageradas para generar más risas, pero que están inspiradas en su historia preparando el matrimonio, como por ejemplo el "ver la ropa que te tienes que poner, porque no puede ser un traje cualquiera... ¡Alison ya lleva tres trajes de novia!".

"Una diseñadora le va a hacer un traje de novia, pero ella, por si acaso, se había comprado unos en esas páginas chinas", explica Ruminot entre risas, evidenciando el nerviosismo de su novia Alison Mandel.

Pero claro, no todo en el guión son anécdotas. Pedro también agrega que hay cierto tipo de discusiones que han vivido como pareja y que llevarán al mundo de la comedia.

"Por ejemplo, yo me quería casar por la iglesia y ella no porque es de familia judía. Ahí tuvimos una diferencia no menor porque para mí es importante casarse por la iglesia... por cierto, fue una batalla que perdí", relata Ruminot, pero complementa la idea con que "de todas formas nosotros no estamos ni nerviosos, ni preocupados. Nos hemos tomado todo súper relajado y no han habido peleas graves".

Pedro y Alison darán el "sí" definitivo a finales de diciembre y más allá del show "Tenemos que hablar", no tienen mayores planes laborales en conjunto y de hecho, confiesa Pedro, sólo harán dos funciones pues a Mandel "no le gusta hacer stand-up".

"Ella nunca hace bares, shows, ni nada. A diferencia mía que voy a todo lo que me llaman, a ella le gusta más actuar o estar en un programa. Como que después de 'El club de la comedia' yo no le llama la atención el stand-up, entonces este espectáculo es una suerte de regreso", explica Pedro y agrega que "para mí ella es la mejor comediante que hay, pero ella no quiere serlo (risas). Ella encuentra que hay mucha gente haciendo stand-up, entonces ya le da lata. Siempre encuentra una razón para no hacerlo, pero esta vez no tuvo escapatoria (ríe)".

Eso sí, Ruminot adelanta que tienen un proyecto televisivo relacionado con animales en el que oficiará como director, mientras Alison tomaría rol de conductora.

"Hicimos el piloto y estamos en proceso de negociación con un par de canales", confiesa.

Las comedias ya no están funcionando como antes

Por otra vereda, Pedro Ruminot tiene su mente puesta en una nueva cinta que planea comenzar a rodar durante el próximo año.

El filme tiene como nombre tentativo "Yo soy tu padre" - claro, si es que la frase no está registrada por Lucasfilm o Disney - y contará la historia entre un padre y su hijo.

"Tenía una película lista, escrita y todo, pero la verdad cambié de opinión. El guión que tenía lo deseché y empecé a escribir otro, porque siento que las comedias no están funcionando como lo hacían antes. Siento que hay que hacer algo más profundo, que tenga humor, pero que sea una historia con más sustancia, más allá del chiste y la anécdota. Como que esta idea de hacer películas que sean sólo sketch pegados uno tras otros, ya no funcionan", comenta el ex "Club de la comedia".

Ruminot adelanta que la cinta se inspira en su rol como padre separado y que "será más sentimental que graciosa".

¿Y el Festival de Viña del Mar?

"La verdad es que le tengo harto respeto a Viña, sin embargo después de haber hecho "Gala" (canal 13), siento que tengo más confianza y como que puedo llegar a otros público", comenta Ruminot cuando se le consulta sobre una posible llegada al escenario de la Quinta Vergara.

Con humildad, Pedro confiesa que "me invitan de todos lados. Desde el "Festival del chiringuito" a otros, pero la verdad es que todo depende de mi confianza y sobre todo de la rutina que pueda hacer".

Finalmente lanza que "me gusta ir paso a paso, pero obviamente me encantaría estar en el Festival de Viña, porque casi todo el equipo, partiendo por Alex Hernández (Director) son amigos míos, los conozco, hemos trabajo juntos y la verdad es que me gustaría, pero por ahora no hay nada cerrado".

El show en Teatro Coca Cola City



Las funciones de "Tenemos que hablar", con Alison Mandel y Pedro Ruminot, serán este jueves 5 de noviembre y el jueves 12 del mes, a partir de las 21:00 horas.

Las entras se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket con un valor general de $8.800.

Mauro Canales