Pedro Ruminot confirma un tercer video junto a Jorge González y prepara película

Pedro Ruminot sueña con dirigir un filme con Ricardo Darín y Benjamín Vicuña como protagonistas

En mayo de este año, Pedro Ruminot debutó en el mundo de los video clips al dirigir "Nada es para siempre", primer sencillo del próximo álbum de Jorge González: "Tren".

En semanas, el trabajo audiovisual de ex "Club de la comedia" se llenó de aplausos y acumuló decenas de miles de visitas en YouTube. Los buenos resultados de esta aventura lo llevaron a reunirse nuevamente con González a fines de Julio pasado. Esta vez para inmortalizar en imágenes la canción "Trenes, trenes, trenes".

Sobre sus días junto al ex Prisionero y la experiencia de trabajar tras las cámaras, Pedro Ruminot conversó a Publimetro.

¿Cómo viste a Jorge durante la grabación de "Trenes, trenes trenes"

- Lo vi súper bien, muy recuperado. Ya habíamos grabado con él el último plano de "Nada es para siempre" (cinco segundos en los que aparece sonriente, sentado sobre una banca), y ahora él protagoniza este video casi en su totalidad junto con Daniel Alcaíno. Él (Jorge) está súper bien, muchísimo mejor. De hecho en el video canta y toca piano. Y bueno, también es parte de un proceso súper largo. Lo que le pasó ha sido bien severo y es difícil recuperarse de eso. Pero considerando la gravedad en la que estuvo, su condición actual es un avance.

Tú eres un tipo que sabe de recuperase y superar una enfermedad que parece terrible, ¿has hablado con él de esto?

- No. Mira, la verdad es que ninguno de nosotros, al menos de los que trabajamos en el video, lo molestamos más allá de lo que significaba hacer el video. Los días que estuvimos grabando, sólo nos dedicamos a hablar del video y de algunas otras cosas como fútbol. Sobre mi experiencia, no. Encuentro que son temas súper distintos, si bien uno puede decir "puedes recuperarte, siempre hay una solución o una fórmula para estar bien", la verdad es que acá no sé muy bien por dónde podría ir su sanación... es otro tipo de enfermedad. Entonces, sólo nos dedicamos a hablar de cosas normales, ¿qué se yo? cómo Alfonso Carbone (manager de González) es Uruguayo, hablamos del partido de Chile y Uruguay, y lo molestábamos. Más que nada eso, de su salud no.

¿Cómo nació la iniciativa de volver a estar a cargo de un video de Jorge?

- Lo que pasa es que los resultados del primer video fueron súper buenos. Todos quedaron súper contentos, él y su entorno cercano. También la reacción de la gente fue súper positiva, como que todos los comentarios fueron muy buenos y la verdad es que a todos nos pareció una súper buena idea volver a colaborar en conjunto. Entonces surgió esta posibilidad de hacer "Trenes, trenes, trenes" de forma natural. Y bueno, para mí es un honor. Soy fan de él y es cumplir un sueño el poder dirigir un video de Jorge González. Es algo que voy a poder contar hasta viejo.

¿Hay más proyección?

- Sí. Ya son dos y viene un tercero. En el estreno de "Trenes, trenes, trenes", al final aparece el inicio del tercer video.

¿Esto te abre las puertas para trabajar con otros artistas o sólo lo hiciste por que era Jorge González?

- Sólo me interesaba hacer videos con Jorge González, pero la experiencia ha sido súper buena, el trabajo con Robert (Díaz, realizador) también es súper positivo y ahora vamos a hacer videos para otros artistas también. La verdad es que es súper bueno y un mundo nuevo que estoy conociendo. A pesar de que estudié Comunicación Audiovisual, mi pega siempre había sido estar frente a las cámaras. Durante dos años fui director de "El club de la comedia", pero ir a rodajes y preocuparte del tiro de cámara, tipo de lente y todo eso, es algo distinto a cómo se hace tele. Así que está súper bueno y también es una preparación para lo que viene: sí o sí, voy a hacer una película.

¿Y ya tienes fecha para trabajar en esta cinta nueva?

- Sí, el próximo año.

¿Y qué ha sido mejor: estar frente o tras las cámaras?

- Me gusta todo. Me gusta estar en el escenario, haciendo shows en vivo, frente a las cámaras de televisión y tras cámara dirigiendo también. Todo es entretenido. La verdad es que no quisiera limitarme a nada y me gustaría hacer de todo. De hecho, el otro día casi me compro un Grupón para pilotear una avioneta... La verdad es que no quiero limitarme a nada, es muy entretenido hacer un montón de cosas. Soy un "Yes men". Como en la película de Jim Carrey, yo digo "sí, vamos a todo" y ahí veremos qué se hace en el camino, pero me acomoda está en todos lados.

Con esta mentalidad sin límites, ya dirigiste el video de una leyenda de la música latinoamericana. Para la película ¿con quién te dan ganas de actuar?

- (Risas) Creo que va a ser de muy bajo presupuesto y a lo más voy a actuar yo, así me que voy a dirigir a mí mismo. Pero si tuviera que elegir y soñar con alguien, sería con Ricardo Darín, que es el actor con quién me encantaría hacer algo. Y de Chile, Benjamín Vicuña.

por Mauro Canales (@maurocanales)