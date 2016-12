Paulsen y el fin de "Tolerancia": "Los objetivos cualitativos importan un bledo"

Agenciauno



"Me da pena, pero era posible que ocurriera", es lo primero que dice Fernando Paulsen, un histórico de "Tolerancia cero", acerca del fin del programa que desde CHV sólo asumen como un período de rediseño del espacio fuera de pantalla.

"Tiene que ver con una lógica ejecutiva que valora básicamente el estado de resultado final más que variables cualitativas", es la certeza del periodista que comparte su análisis en entrevista con Publimetro.

"A Time Warner, cuando estaba Jaime de Aguirre (director ejecutivo del canal cesado en junio del año en curso), le dio mucho dinero. Jaime, al ser alguien inmerso en lo local validaba tener contenido local. Y cuando llega el director ejecutivo nuevo, el alemán, que es el verdadero, Holger Roost-Macias, no Francisco Mandiola, tiene quince meses para generar un determinado volumen de rentabilidad. El objetivo de él no es elevar temas de agenda pública, no le puede importar menos eso. Y Matías (del Río) se va porque se da cuenta que están experimentando. Y ahora prefieren sacarlo altiro", agrega Paulsen.

"Me da pena porque cuesta generar opinión en Chile", asegura al tiempo que recalca que la decisión fue forzada por la presión con la que llegó a Chile Roost-Macias de generar resultados de manera inmediatista. "Este programa tenía como objetivo central que fuera tema de discusión el día lunes, que se formara un eje temático. Ahora, los ejecutivos están en su derecho de tomar esta decisión, pero los criterios cualitativos importan un bledo", dice luego.

"No existe en CHV un programa que sea más rentable. Siempre, desde hace más o menos unos diez años la pauta de avisos estaba totalmente copada y cada año que pasaba el programa más rentable del canal era 'Tolerancia'. Si están buscando rating van a tener que invertir cuatro veces más", dice destacando que el costo de ponerlo en pantalla era muy bajo.

"Cuando el dueño extranjero no conoce las variables locales comete muchos errores", concluye Paulsen convencido de que por estar mandatado a generar ganancias en quince meses, si Roost-Macias "tiene que poner un show de noticias, lo va a poner".

Carolina Ceballos