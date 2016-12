Pato Frez se refiere a su salida de "Buenos días a todos"

Pato Frez deja TVN por segunda vez.

La semana pasada varias noticias sacudieron a "Buenos días a todos" y a la muerte de Juan Carlos "Tata" Díaz, el ex editor del espacio de TVN se sumó el anunció de la partida de Pato Frez, quien a fines de mayo dejará por segunda vez -pero ahora no de forma voluntaria- la pantalla que lo lanzó a la fama.

"Así es la vida, de repente si, de repente no. No me lo esperaba, pero así es la vida", señaló el locutor a "Intrusos" y agregó, "me voy a referir después, quiero seguir trabajando tranquilo. Quiero mucho a la gente del matinal, me han expresado mucho cario, está todo bien", aseguró.