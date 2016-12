Paola Volpato: "Si 'Pituca' no hubiese sido lo que la gente quería ver no nos habría ido tan bien"

Paola Volpato se despide de 'Tichi'.

Con volúmenes de audiencia que incluso instalan a "Pituca sin lucas" en el primer lugar de rating con casi 30 unidades cada día en una cotidianeidad marcada por su "disputa" con "Fatmagül" por la posición de avanzada del raking de lo más visto de Time Ibope, la apuesta protagonizada por Álvaro Rudolphy, Ingrid Cruz y Paola Volpato se encuentra a minutos de bajar la cortina. Y es precisamente Volpato quien entrega sus impresiones en el momento del adiós.

Cuando te cambiaste de TVN a Mega, ¿pensaste que tu nuevo proyecto tendría un éxito tan arrollador?

- Nooooo, nunca. Fue una situación inesperada para todos. Queríamos que nos fuera bien y trabajamos mucho para eso, pero jamás pensé que se convertiría en un fenómeno.

¿Qué fue lo mejor de haber hecho a Tichi?

- Fue una teleserie en la que trabajamos mucho, con un grupo técnico y humano que se afiató muy bien, muy demandante pero muy entretenida de hacer. A pesar de lo mucho que grabamos y la lejanía de las locaciones.... Siempre lo pasé muy bien, me sentí muy apoyada y contenida.

¿Hasta qué punto sientes que la pantalla caliente de Mega consolidó a "Pituca" como el nuevo fenómeno dramático del 2015?

- Estoy segura que una pantalla caliente ayuda, pero si "Pituca" no hubiese sido lo que la gente quería ver.... no nos habría ido tan bien. Se encendieron muchos televisores que permanecían apagados a ese horario, se volvió a ver televisión en familia, como antes y eso me pone muy feliz.

¿Te acomoda un escenario con teleseries como "Pituca", marcando casi 30 puntos, y su competencia, la recién estrenada "Matriarcas", con 10 y menos unidades?

- Es que no es el escenario real. Nosotros tenemos 30 puntos pero estamos terminando una historia y la gente quiere

ver cómo acaban esas historias de personajes que han seguido y querido por muchos meses. "Matriarcas" está recién empezando, pero es muy buena señal que hayan subido (TVN) el rating habitual en ese horario con

ficción nacional.

Respecto de lo anterior, con diferencias tan holgadas, ¿dónde está el desafío de los ganadores? ¿qué parámetros tienen hoy?

-Como te decía esa competencia se va a generar cuando se estrene "Papá a la deriva", no antes. Pero siempre lo he dicho, que exista competencia es muy bueno, para todos.

Si "Pituca" instaló la nueva área dramática de Mega, qué desafío enfrenta su sucesora, "Papá a la deriva"?

-No sólo "Papá a la deriva", sino todos los proyectos que se vienen. Es muy importante que Mega se instale como una gran generadora de ficción nacional, con contenidos interesantes, en todos los horarios, creo que se vienen tiempos muy interesantes.

¿Cómo crees que le irá a la sucesora de "Pituca", "Papá a la deriva"?

-Bien, muy bien. Se ve fresca, simpática, romántica y Valparaíso es un lujo de locación. Hay una bonita iluminación además, y por lo que vi en un adelanto, Gonzalo Valenzuela y María Gracia Omegna (sus protagonistas) tienen mucha química, uno quiere que se enamoren y se den un beso...¡me encantó!

Carolina Ceballos