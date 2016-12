Pancho Saavedra por regreso al prime de "Lugares que hablan": "Es lo que quería hacer en comunicaciones"

Canal 13 apostó por 'Lugares que hablan' en horario prime.

Después de un exitoso periodo de tres semanas en el horario prime, Canal 13 decidió confirmar a "Lugares que hablan" de manera indefinida en ese espacio.



El programa que conduce Francisco Saavedra sufrió un cambio de horario con motivo de los partidos de la Copa América y tras los buenos resultados la señal decidió mantenerlo a las 22:00 horas de los sábados.

"Que me confirmen en este horario me parece una tremenda prueba de confianza, porque es un horario muy importante. No dejo de darle importancia y agradecer al público que nos vio a las 2:30 de la tarde, pero a las 10:00 de la noche hay mucha más gente, hay mucho más encendido", comenta el animador de Canal 13.



En su primera emisión de regreso a la primera franja del primer, "Lugares que hablan" promedió 9,1 puntos de rating entre las 22:07 y las 23:09. Sin embargo, entre las 22:30 y las 23:09, horario en el que compitió con "Morandé con compañía" y "El bar del bombo", alcanzó 11,3 puntos promedio, quedando en segundo lugar después de Mega que obtuvo un promedio 13,09 en ese segmento horario, mientras que Chilevisión quedó en tercer lugar con 10,3 puntos.

"El público lo pidió y a veces los ejecutivos subestiman a la audiencia y creen que la gente sólo quiere ver frivolidad, lo que no está mal, pero la gente también quiere contenidos que tengan que ver con su país, con sus personajes, con reconocerse y en ese sentido 'Lugares que hablan' da en el clavo", analiza Saavedra y agrega que este programa le ha dado una nueva oportunidad a su carrera. "Con 'Lugares que hablan' he ido re-descubriéndome como comunicador y dar con la tecla de lo que yo quería hacer en comunicaciones. Cuando estaba en 'Alfombra roja' sentía que estaba marcando la misma tecla y me parecía, incluso, latero. Ahora se han ido dando las cosas, aunque siempre he sentido que a mí me ha costado más que al resto, pero así se disfruta mucho más. El público no fue prejuicioso conmigo. Yo vengo de un mundo súper vilipendiado, que es el de la farándula y hoy en la calle la gente me para y me felicita y eso es el mejor premio".



De esta forma, Pancho Saavedra enfrenta una nueva etapa en su vida profesional, la que trae consigo nuevos desafíos. "Tienen que ver con ir ganándome la confianza de los ejecutivos del canal y del público. Yo partí el año 2000 en 'Extra jóvenes', llevó más de 15 años en televisión, trabajé 6 años detrás de cámaras, después pasé a 'Alfombra roja' con Diana, Cristián y Jaime, después estuve en matinales, después volví a 'AR'. Soy el eterno sobreviviente de Canal 13 ", afirma y destaca la posibilidad que le ha dado su casa televisiva a lo largo de su carrera.



"Canal 13 ha hecho una apuesta súper linda que es la verdadera cultura entretenida con 'Lugares que hablan', 'City tour' y antes con 'Carnaval'. Siento que dio en el clavo y n el canal esperaba tan buen resultado. Tuvieron los cojones de apostar por tirar programas de este corte a las 10:00 de la noche y eso es súper valorable. Hace que te encariñes más con el lugar donde trabajas", concluye el conductor.