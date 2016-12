Pancho Saavedra desclasifica la receta tras el fenómeno de "Lugares que hablan" en las redes sociales

'Lugares que hablan' se convierte en trending topic cada sábado.

A un mes de salir al aire, la nueva temporada de "Lugares que hablan" de Canal 13 se ha convertido en un programa exitoso en rating y en un fenómeno en las redes sociales. Así lo demuestran los resultados en Twitter que cada sábado, desde que debutó la tercera temporada, convierten el Hash Tag #lugares que hablan en Trending Topic y los "me gusta" en Facebook superan ampliamente los 4.000.

"La repercusión en redes sociales se da porque hoy en día son un factor preponderante, si no hay feedback quiere decir que la gente no te está viendo tanto. Ser Trending Topic todos los días sábado es un tremendo orgullo y responsabilidad. Del 100% de los comentarios un 98% son positivos", explica Francisco Saavedra sobre el fenómeno que ha generado su espacio en las redes sociales.

La cercanía, la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro, desde el punto de vista de los habitantes de cada región, como también de los televidentes, han logrado darle un lugar al espacio cultural de Canal 13, lo que es avalado por las cifras de rating que obtiene, las que no descienden de los 7 puntos y en algunos de los cinco capítulos emitidos han llegado a promediar más de 10 unidades.

"Ya el año pasado había quedado muy sorprendido. Los niveles de rating que tiene esta temporada los quería tener, los esperaba. Quiero ser honesto, a nosotros las noticias nos entregan en 5 puntos y muchas veces llegamos a 10, lo que es un tremendo esfuerzo. Te das cuenta que la gente lo está esperando, lo quiere, le interesa y espero que este cariño siga por años, porque cada día te vas dando cuenta de que hay muchos lugares por conocer", asegura el animador y agrega que espera poder seguir llevando lugares de nuestro país a las pantallas del público. "'Recomiendo Chile' lleva ocho temporadas al aire, nosotros podríamos hacer ocho o diez, porque es un programa que merece seguir recorriendo Chile, para los televidentes, para los turistas y para toda la gente que no tiene las posibilidades de conocer su país", comenta.

Francisco Saavedra y el equipo de "Lugares que hablan" han logrado dar un giro a la cultura y convertirla en algo realmente entretenido, según cuentan los mismos televidentes a través de sus comentarios en Twitter.

"Nosotros hacemos el programa desde la visión de un turista, no de un especialista. En ese sentido la gente logra conectarse con el programa porque uno va disfrutando y eso hace que la gente se sienta idenitificada", explica y recuerda algunos de los comentarios que ha recibido a lo largo de la emporada en las redes sociales. "La mayoría de los usuarios en Twitter me dice 'me voy contigo, Pancho', 'estoy viajando en tu auto', 'siento la emoción que tu sientes' y mi misión es súper difícil, porque tengo que traspasar esas sensaciones y fíjate que en el lugar no se me hace difícil, todo fluye de manera súper natural y espontánea. Yo me conecto con la gente , me importan sus historias y si me sirven una empanada yo me la como de verdad, no hago el mono para le tele como quizás lo podrían hacer otros".

Chilevisión quiso seguir los pasos de Canal 13 y estrenó una sección liderada por Rodrigo Salinas (ex 'Club de la comedia') en la que recorre lugares de Chile en busca de mitos e historias. "Lo de Chilevisión me parece una anécdota. Lo único que tenemos en común es que somos dos guatones haciendo un programa de televisión. 'Lugares que hablan' está enmarcado en la franja cultura del canal. Lo de Salinas es una sección dentro de un programa de entretención", recalca el animador y agrega, "no tenemos nada que ver y creo que ahí está la gracia de él, que está haciendo algo nada que ver con lo mío. Ambas propuestas son respetables. Sin ser soberbio la sintonía nos beneficia a nosotros y Twitter también y eso es lo que se agradece. Tenemos en común que los dos somos guatones y no tenemos en común que yo no le hago la campaña política a ningún político", concluye.