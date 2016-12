Pancha Merino recuerda cómo lucía y dónde estaba 15 años atrás

En 1997 Francisca Merino viajó a la India.

Pese a que han pasado los años y tres embarazos por su cuerpo, Pancha Merino se las arregla para lucir radiante. Sin embargo, la actriz se puso nostalgica el fin de semana y decidió recordar un viaje importante que realizó hace 15 años.

Merino compartió en su cuenta de Instagram una imagen de su viaje a la India. "With my friend Mukta, en Goa, India 1997", señaló la ex panelista de "SQP" junto a la fotografía en la que aparece con el pelo corto y algunos kilitos menos.