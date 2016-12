Pamela Díaz congelada de "Primer Plano" por fuerte pelea con periodista

El pasado 25 de septiembre Pamela Díaz asistió al programa "Primer Plano" de CHV para presentar el docurreality que grabó junto a Luli en Las Vegas.

Tras la emisión de éste se transmitió la nota de Rocío Marín sobre la pelea de Marcelo Salas y Gianella Marengo en Punta Cana, se consultó la opinión de las ex parejas del otrora futbolista, dentro de las que estaba Díaz.

El hecho no le habría agradado a la llamada "Fiera", puesto que encaró a la periodista, tratándola de "zorra de mierda", luego de lo cual abandonó el estudio, consigna Glamorama.

Esto provocó que Díaz no llegara el viernes último al estudio para presentar la segunda parte del docurreality. ¿La causa? desde el equipo del programa de farándula le pidieron que no asistiera.

"No sé si me congelaron, porque igual me pagaron el fin de semana, pero no quisieron que fuera. Como no pregunto, no estoy ni ahí ¿Lo que les molestó? Que le haya parado el carro a una periodista, la encontré mala leche y se lo dije en su cara. Porque no voy a esperar a enviarle un mensaje o decirle las cosas por otra persona o por carta. Y como le dije lo que me molestó de una nota suya, y después te piden disculpas, como diciendo 'ay, no sabía nada'. Eso fue", declaró la ex chica reality.

"(En el equipo) se molestaron (...), de hecho ni mostraron el reality (...) eso no es problema mío, es parte de la producción. Al final no hablé con nadie y nadie me dijo nada (...) Tampoco al docurreality le fue bien en rating, como ellos y yo esperábamos", agregó.