Pablo Milanés acusa persecución policial en su regreso a Chile

El destacado cantautor cubano Pablo Milanés no pasó un buen momento en su regreso a escenarios chilenos tras 26 años de ausencia. El artista expresó durante un concierto en el Gimansio Municipal de Concepción, todo su rechazo ante un control de identidad que le habrían exigido efectivos de la PDI momentos antes de iniciar su presentación.

"Yo le voy a cantar al pueblo. Quien estuvo 26 años sin venir aquí, por preservar la dignidad y el respeto de este pueblo, para no cantarle a Pinochet. Y viene la policía y me trata con ese irrespeto. 'Enséñame tu carnet', como si fuera un delincuente", denunció Milanés.

El artista expresó su descontento frente el público penquista ante la situación, asegurando que Chile "es el único país que comete esta falta de respeto con los artistas internacionales".

"Si yo hubiera tenido que venir clandestino, venía con el MIR. No venía ahora clandestino, para que ellos sepan cuál es mi trayectoria. Entonces, no admito que me traten así. Si eso se lo hacen a todos los artistas, lo siento por todos los que lo admiten. Eso es inadmisible aquí en Chile. Si eso es una ley, si eso es una forma, se debe echar abajo", explicó en dialogo con Radio Cooperativa posterior al espectáculo.

Finalmente Milanés aseguró que se negó a presentar su identificación a los policias, indicando que estos correspondían al Departamento de Extranjería de la PDI, quienes lo esperaban a su llegada a la región.

