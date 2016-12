Otro que se va en 2016: Muere ídolo británico George Michael

El año 2016 comenzó con la partida de David Bowie, posteriormente se llevó a Prince y Juan Gabriel, y ahora golpea al mundo de la música con la repentina partida de George Michael.

El ídolo británico, intérprete de éxitos como "Faith", "Freedom", "Careless Whisper" y "One More Try" dejó de existir a los 53 años y se encuentra "en paz y en su casa", según reportes de la BBC, medio que replicó el comunicado enviado por el círculo íntimo del artista.

"Con mucha tristeza confirmamos que nuestro amado hijo, hermano y amigo George, ha fallecido en paz en su casa durante Navidad", señala el texto, añadiendo que "la familia pide que su privacidad sea respetada durante este difícil y emotivo momento. No habrá más comentarios por ahora".

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, pero medios internacionales aseguran que no habría terceros involucrados.

