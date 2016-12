OneRepublic agendan visita a Chile

Los norteamericanos pisarán tierras chilenas en septiembre / foto: reproducción

OneRepublic, la banda integrada por Ryan Tedder (voz, piano), Zach Filkins (guitarra, viola), Brent Kutzle (bajo, violonchelo), Drew Brown, Eddie Fisher (batería, percusión), visitará por primera vez nuestro país para ofrecer un concierto el próximo 12 de septiembre en Movistar Arena.

Durante este tour interpretarán temas de su tercer álbum "Native", que contiene sencillos como "Love Runs Out", "Feel Again", "Something I Need, If I Lose Myself" y "Counting Stars".

El debut de la banda fue con el single "Counting stars", el que se convirtió en tema #1 en Australia, Canadá, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino Unido, y en varios países de Latinoamérica incluyendo Chile.

Desde su debut en 2007, OneRepublic ha sido nominado para varios premios internacionales como los Grammy, Billboard Music Award, American Music Awards, MTV Europe y Asia Awards, People´s Choise Awards, entre otros.

Las entradas para el evento iniciarán su preventa el próximo 25 de mayo a través del sistema Puntoticket con un 20% de descuento limitado.