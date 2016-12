Natalia Valdebenito y Viña del Mar: “Más que emocionarme, me sorprende”

Natalia se presentará junto a Ezequiel Campa el próximo 27 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes. La entradas se encuentran disponibles a través del sistema Ticketek y boleterías del teatro. / Foto: Gentilza

Por estos días el nombre de Natalia Valdebenito ha sonado constantemente en medios de comunicación y redes sociales. Y es que más allá de su exitoso programa "Café con Nata" de Radio Súbela o las más de 20 funciones que ha realizado su taquillero monólogo "Gritona", la actriz y comediante ha dado que hablar.

Nuevos espectáculos dentro y fuera de Chile, una ruidosa salida de Vía X y su inminente participación en el próximo Festival de Viña del Mar son solo algunos de los puntos que han mantenido a la -literalmente- incansable Natalia en la palestra, y sobre los que habló en extenso con Publimetro.

Después de "Gritona" tu próximo show en Santiago será el 27 de noviembre con Ezequiel Campa ¿cómo se viene eso?

- Estoy siempre preparada para la actuación, porque actúo todos los días (risas), así que no hay rollos. Trataré de buscar un show llegada la fecha, porque antes tengo otros desafíos. Entonces en su momento haré algo que acomode a la noche, pero al lado de Ezequiel, cualquier tema podría funcionar porque es muy bueno. Va a estar entretenido .

Dentro de estos desafíos están varias presentaciones fuera de Chile

- Sí. De hecho voy a andar con el mismo Ezequiel por allá. La primera fecha es el 13 de noviembre en Nueva York, dentro del Comedy Festival. Voy en una selección que es como el chiste: va un argentino, un colombiano y una chilena (risas). Es bonito porque para variar voy sola, como única mujer, metida en todos lados. Al otro día me voy al primer festival de humor que se va a hacer en Costa Rica, y después, al otro día, me devuelvo a Miami porque ahí tenemos otro show con Ezequiel.

¿Te había tocado viajar a otros festivales de comedia?

- He estado varias veces fuera de Chile, y es la segunda en un festival. Hace dos años fui al de Colombia que se transmite en la tele y todo. Me gusta que me inviten y me gusta el desafío de actuar para gente que vive en otra parte, pero que tiene los mismos rollos que uno.

Cómo se siente ser "la seleccionada" para ir a países como Colombia...

- Y México y Argentina. Me siento bien, es entretenido. Llevo como un buen rato, lo que pasa es que aquí los medios como que no hacen mucha luz de esto si es que uno no está a "poto pelado". Como yo estoy vestida no llamo mucho la atención, pero para mí no es primera vez y me gusta mucho actuar afuera y espero que sea cada vez más seguidos.

¿Y te gusta más el público de afuera o el de Chile?

- ¡No, todos! A mí me gusta hacer mi pega. Yo no elijo al público, ellos me eligen a mí (risas).

Eres como una rockstar de la comedia y de las pocas representantes femeninas...

- ¿Qué me hace sentir eso? Para partir, responsabilidad en hacerlo bien. Creo que no me siento embajadora ni ninguna de esas cosas raras. No soy muy sensible para ese tipo de cuestiones (risas), pero me imagino que si ahora soy yo, después van a ser otras, entonces es bacán abrir el espacio para que vengan más. En el fondo es una rotación de gente que viene haciendo la pega hace un montón de rato.

Después de lo de Via X, y con todas estas actividades, imagino que no tienes más planes para la tv

- No, de tele por este año nada. No hay tiempo ni posibilidades. Y el próximo año, no tengo idea. Si no aparece algo demasiado entretenido, mejor que no porque me gusta mucho actuar en vivo y la tele en ese caso no tranza mucho y yo tampoco, entonces ahí somos medios irreconciliables. Pero si se da algo entretenido, probablemente lo acepte, para poder aportar y para que me echen después (risas).

¿Qué es "algo entretenido"? ¿Un programa de concursos, animales...?

- No, ¡ninguna huevada! Hasta ahora no hay nada en lo que pueda participar en la tele. Por eso digo, si me invitan a algo entretenido podría ir, pero de lo que hay ahora, nada. ¡Ni como invitada!.

Dices que te gusta actuar en vivo y se viene Viña...

- Eso es más raro que la cresta (risas). Es muy raro, y más que emocionarme, todo esto me sorprende. Ha sido un año de sorpresas. Me sorprende mucho que hayan pensado en mi nombre, desde los periodistas, la gente y la organización. Todo me tiene expectante, pero tranquila.

No lo piensas mucho

- No, es que estoy trabajando y muy ocupada en otras cosas. Entonces me enfoco en las cosas paso a paso. Primer está lo de la gira, luego lo del Nescafé de las Artes, luego lo que sigue. Lo hago así porque si no me volvería loca.

Una de estas cosas que te ocupa es la radio y parece que es lo único que no dejarías de lado

- No, la radio me gusta mucho. Siento que es una de las cosas que no podría dejar. Me gusta el "Café con Nata", me encanta el público que se suma. La mañana es difícil para todos, entonces como que todos juntos nos hacemos la idea de que empezar el día no es tan de mierda. También es mi posibilidad de dar mi opinión, de inventar cosas. En Súbela me dan toda la libertad posible. Llevo más de un año y medio acá, y nunca he recibido un "Via X" (risas), ninguna reprimenda. Igual he aprendido a dar mi opinión y muchas cosas. Para mí la radio es esencial en mi vida y no podría dejarla.

¿Y pasar del online al FM?

- No me dan ganas de cambiarme. No veo la necesidad porque si nos va igual de bien o mejor que a las radios FM, no veo la necesidad de emigrar. Al contrario, veo en Internet una posibilidad real de libertad, de opinión, de propuesta, de ideas. Es un lugar muy fértil y nuevo, donde se puede descubrir, proponer, marcar el camino... encuentro que en este caso es el mejor lugar.

¿Y la vida de actriz, hay algo en camino?

- Mh. Hay unos proyectos... unas cositas que son como medio cinematográficas, pero ahí lo voy a dejar (risas). Pero teleseries y esas cosas no. No me han llamado ni lo he buscado. Pedir más sería por ambición y parece que no tengo mucho de eso (risas).

Mauro Canales