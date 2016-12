Mónica Pérez por llegada de Matías del Río a TVN: "Es un espaldarazo a nuestro trabajo"

Este lunes se confirmó la salida de Matías del Río de Chilevisión, a raíz de una oferta profesional de TVN que significaría la incorporación a la señal estatal del actual conductor de "Última Mirada" y "Tolerancia Cero" a contar del 1 de octubre.

Respecto a su aterrizaje a la estación de Bellavista 0990, una de sus futuras compañeras de área y rostro de las noticias de este canal, Mónica Pérez, destaca a Publimetro que "Matías es un gran profesional, periodista, entrevistador y con un estilo relajado. Tiene una carrera brillante con lo hecho en sus programas. Su llegada es un espaldazaro a nuestro trabajo. Estoy feliz con su llegada".

En torno a una posible dupla con el recién renunciado rostro de CHV, Pérez comenta que nunca ha trabajado con él, "lo conozco a manera personal" y que, aunque desconoce a que proyecto se va a unir", "es todo un honor" ser parte del mismo equipo.

Al ser consultada sobre una nuevo partner televisivo, considerando que Del Río se encargaría de los programas de Juan Manuel Astorga, quien reemplazaría a su vez a Amaro Gómez-Pablos, la periodista detalla que "me gustan todas las parejas que he tenido, porque siento una conexión con los periodistas de raza, dentro de los que están todos con quienes he compartido pantalla".