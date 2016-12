Mónica Pérez: “Aquí hay mucha paranoia”

Gentileza TVN/ Mónica Pérez dejó el estudio de '24 Horas' para cubrir los atentados en Francia.

"Ha sido una cobertura intensa, pero no peligrosa, no he sentido miedo en ningún instante", comenta Mónica Pérez desde una de las calles de París, donde reportea para TVN.

"Hay mucha paranoia, se siente una bala y la gente sale corriendo", dice luego el rostro del canal público al tiempo que comenta su experiencia junto a los familiares de las tres víctimas fatales chilenas.

"Hemos podido hablar con la familia de los chilenos, están totalmente en shock", cuenta Mónica. Y luego agrega que en la capital europea, "la gente no se siente segura en ninguna parte, tiene miedo".

¿Cuál fue la sensación que la invadió cuando salió de Chile? "Me daba cuenta que esto era un atentado gravísimo, con muchos muertos. Sabía que esta era una situación súper seria", asegura Pérez sin dejar de reconocer que en términos periodísticos siempre tuvo conciencia de que se trataba de una experiencia de relevancia. "Estaba feliz por venir porque esto es algo periodístico importante", transparenta.

"Los parisinos no saben cuándo (los terroristas) van a volver a atacar. Acá hay mucho eperativo policial, aquí hay mucha conmoción, esto es una guerra. Me impacta que el problema sea tan difícil de enfrentar, siento el sufrimiento de los franceses", testimonia el rostro del departamento de prensa de TVN, quien aclara que se siente muy segura reporteando en terreno la tragedia del viernes último.

Carolina Ceballos