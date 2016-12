Mónica González y su llegada a "Tolerancia Cero": "Me dan susto las expectativas"

La directora del Centro de Investigación Periodística (Ciper) fue elegida como la nueva carta para el programa de Chilevisión. Frente a esto, la periodista confiesa en Publimetro sus sensaciones y percepciones previas a su debut, programado para este domingo a las 22:15 horas.

-¿Por qué crees que te eligieron para formar parte del panel?

No tengo idea por qué me eligieron, no soy amiga de ninguno de ellos y no los conozco, sólo los ubico como cualquier periodista bien informado de este país, así que no tengo idea y tampoco pregunté, porque eso es de un egocentrismo que no me corresponde. Siento que es un reconocimiento a Ciper y al trabajo que hemos hecho durante ocho años.

-¿Qué significa para ti tu llegada a "Tolerancia Cero"?

Mi trabajo principal es Ciper, el periodismo de investigación y "Tolerancia Cero" es un trabajo más que hay que hacer. La televisión nunca estuvo en mis expectativas ni ha sido lo mío, pero de todas formas es algo muy bonito.

-¿Cuál es tu visión de que haya llegado una mujer al programa tras 16 años de ausencia?

Ya era hora fue incluyera a una mujer, pero me da susto por las expectativas que eso produce. No sé si voy a estar a la altura de eso, pero voy a hacer mi trabajo de la mejor forma posible.

-¿Existe diferencia entre tu trabajo desarrollado en Ciper y el que harás en Chilevisión?

Lo que cambia es que hay una cámara que está registrando para una audiencia más masiva y hay que ser cuidadoso, en el sentido de las cosas que dices deben ser veraces. Pero no más allá, porque cuando tú haces una entrevista interpelas, aunque no estés en pantalla, y si quieres que ésta sea buena también debe haber tensión dramática, para lo que te preparas.

-En ese sentido, ¿llevarás de alguna forma lo hecho en Ciper a la televisión?

Lo que más trataré de llevar es la esencia del método de trabajo, que es investigar, ir a la profundidad, a los contextos, tener documentos que avalen lo que se dice, también profundizar en la génesis que con la inmediatez muchas veces se pierde. Lo importante es apuntar a los responsables, que es lo que a la ciudadanía le interesa, no los datos sueltos, sino entender por qué se producen ciertas cosas que perjudican su vida cotidiana.

-¿Estás nerviosa ante tu próxima salida a pantalla?

Me da nervio la expectativa, me tiene nerviosa el desafío, porque uno no va a escucharse ahí ni hacerse la linda (risas), no me llevaron para eso, sino para un trabajo serio y el nervio es hacerlo bien.

-¿Qué opinas de tus compañeros de panel?

Uno no los escoge, son los que están y hay un equipo, así que si tengo que decirles algo, se los diré, porque también es un requisito de hoy día. Mientras las cosas sean respetuosas uno discrepa y eso se da en pantalla. No soy opinóloga, lo que voy a refutar son opiniones basadas en hechos que no me parecen correctos y eso es lo que se debe hacer en cualquier debate político del mundo.

Catalina Ruiz Ravello