El líder de los Rolling Stones publicó una imagen de L'Wren Scott, ex pareja del cantante que se suicidó en marzo pasado.

El músico recordó a la diseñadora de moda a modo de celebrar sus 50 años.

Este fue el tuit.

Remembering L'Wren on her birthday Photo by Jean Pigozzi pic.twitter.com/oqJWEhIZCJ