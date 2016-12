Michelle Adam: La meteoróloga que quiere pegarse el salto en pantalla

Una de las panelistas actuales del "Bienvenidos" de Canal 13 que tiene la misión de acercar el informe meteorológico al público del matinal, quien conversó con Publimetro sobre su experiencia y sus sueños en televisión.

¿Cómo ha sido la experiencia de estar en pantalla más allá del bloque del tiempo?

-Es un respaldo que me da el equipo, el director, la editora, quienes tienen la confianza para que lo haga, con lo que me siento contenta y de cierta manera creo que estoy ahí por el lado de la dueña de casa, entonces, eso es lo que aporto. Además, me siento muy cómoda.

Respecto a tu paso al "Bienvenidos", ¿cómo se gestó eso?

-Me llamaron a un casting donde partió todo de nuevo, pensando que salí de la prensa del canal en un momento en que se decidió externalizar los servicios, en un momento en que había olvidado la posibilidad de volver al canal de forma permanente, no pensé que se iba a dar esa oportunidad, así que estoy muy feliz, ha sido súper rico y se me han abierto muchas posibilidades con esto, de cierta forma partí de nuevo.

¿Qué nuevos horizontes te abrió la llegada al matinal?

-Me invitaron a un congreso en Francia, donde se juntaron todos los meteorólogos que dan el tiempo en la tele, lo que fue espectacular porque ni siquiera sabía que existía. Esto se dio porque encontraron increíble que diera el tiempo en un matinal, más aún de la forma tan lúdica que es algo que no están acostumbrado a ver en otros países.

Pensando en la incorporación del tiempo a programas como los matinales y algunos elementos lúdicos que se han sumado a estos espacios, ¿por qué crees que se dio este fenómeno?

-Pienso que se dieron cuenta de la importancia que ha tenido el tiempo, lo que va de la mano con los cambios propio de éste. Antes las cuatro estaciones estaban mucho más marcadas, también ha ayudado estos fenómenos meteorológicos catastróficos que hemos visto en el último tiempo, que cada vez son más importantes y adversos generando muchos problemas, entonces se le está dando mayor relevancia. Además, las exigencias de las personas también cambiaron, porque ahora están preocupados de cosas como qué se van a poner, si tienen que salir con paragüas o no, así que se encuentran pendientes de cada cambio.

Y eso proyecta un nuevo desafío...

-Sí, pero es motivante. Pese a que me siento súper mal cuando un pronóstico no se cumple, porque hay gente que depende de esto, que planifica la semana, su trabajo y esos detalles, pero también sé que al día siguiente puedo corregirlo, lo que es muy entretenido. Mi pega día a día está a prueba, así que es un desafío diario.

Pensando en el futuro, ¿te gustaría ampliar tu carrera más allá con programa propio?

-No he pensando ser animadora ni tener mi propio programa. Pero si se trata de sueños, me encantaría hacer algo, formando parte como sea, ya sea en el cable o tv abierta, de un espacio hable del medioambiente, de la temática del agua. Mientras se den las oportunidades las voy a aprovechar, pero no me quita el sueño porque para mi la televisión salió en el camino, nunca me lo propuse, no estudié pensando en eso.

Catalina Ruiz Ravello