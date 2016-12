Mayte Rodríguez saca la voz y habla de la crisis que golpea a TVN

Gentileza P&G

"No me gustó mucho este año. Y creo que el que se viene, viene peor. Mi vida personal está increíble. Pero el año en sí está raro en general. Siento que la vida está cara también. Creo que es un tema general, una sensación de inseguridad". Con estas palabras arranca el diálogo de Mayte Rodríguez con este medio, donde se muestra evidentemente decepcionada. Por factores varios.

"Pero crisis es oportunidad, hay que pensar que esto remueve un poco los suelos para que lo que venga sea mejor de lo que había. Tengo fe en que mejore un poco la estabilidad del país, ahí ya existe más confianza y seguridad también con todo lo que es hoy la delincuencia, creo que hay cosas que cambiar, pero para eso también es importante caer".

"Es una energía generalizada, yo en mi vida particular estoy feliz, pero sí se siente la energía (pesada)", agrega luego.

Respecto a lo laboral, May­te admite que la crítica situación de TVN de alguna manera la impacta. "Tal vez por eso tengo este sentimiento", dice antes de referirse a su eventual regreso a la pantalla, tras su alejamiento post la fracasada "Caleta del sol", emitida por la señal pública el 2014.

"Están armando producciones, pero la cantidad que había se ha acotado. Están viendo proyectos. Se está viendo lo que va a pasar, los proyectos que iban a partir en diciembre van a empezar en marzo o abril, por eso no puedo decir qué va a pasar con certeza. Sí tengo muchas ganas de hacer una obra de teatro, estoy contenta".

¿Quiere regresar pronto a la TV? "Sí, absolutamente. Siento que el material exterior satura un poco el rubro", dice aludiendo directamente a las teleseries turcas, que ahora parecen estar en retirada, algo que Mayte sólo celebra. "Ojalá, eso es lo que queremos. Me encanta que eso pase, a todos los actores chilenos, creo yo".

"Estuve esperando a TVN todo este año, contratada. Y somos varios. Mi mamá tampoco (Carolina Arregui), Ale (Fosalba). Está difícil en cuanto a la toma de decisiones, el cambio de mando...".

Consultada respecto de la inestabilidad de la señal, con pérdidas oficializadas de casi 18 mil millones de dólares, la hija de Carolina Arregui dice que aún no se siente alcanzada directamente por la crisis. "No hasta que pase algo, hasta que se tomen las decisiones que se tienen que tomar. Nosotros no sabemos la estrategia que están generando, pero ojalá sea algo que nos sirva a todos".

¿Le incomoda la seguidilla de reuniones de directorio que ha habido en las últimas semanas en TVN?

"No, al contrario, creo que todo lo que sea comunicación y juntas es mejor.

Respecto de la llegada de Vicente Sabatini a la cabeza del área dramática a la que pertenece y los tres proyectos que le han rechazado, Mayte transparenta una postura lejana a la intranquilidad y evidentemente más alineada con el optimismo.

"A veces es mejor frenar algunos proyectos. En lo particular creo que es mejor que le rechacen tres proyectos a que aprueben el primero y no funcione".

Tras "Caleta del sol", la última teleserie que hizo, Rodríguez dice sentir que junto al elenco hicieron su trabajo. "Es un tema más profundo el porqué nos fue mal y nosotros tal vez no tenemos mucho control sobre eso".

"Es justo y necesario equivocarse, uno no acierta en todo. Uno no puede depositar toda la culpa en los demás si también uno es parte de eso, los errores están para hacer las cosas mejor. Y eso es lo que yo espero que pase".

Y concretamente sobre el tema de las pérdidas económicas de la señal dice no estar en su ámbito de competencia. "No manejo cifras. Soy pésima para las matemáticas. Y también siento que mi pega se relaciona tan poco con eso...".

SHW/CC