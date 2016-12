Matías del Río por cambios en "Tolerancia Cero": "Nos habituaremos para seguir adelante"

El viernes 21 de agosto se formalizó la renuncia del editor de "Tolerancia Cero", Francisco Poblete, a raíz del capítulo que analizaría el proyecto de aborto en tres causales, que está impulsando el Gobierno, con la entrevista a una mujer violada que acompañaba a la ex ministra de Salud, Helia Molina, y al médico Fernando Abarzúa.

Ese episido fue el segundo de su clase, considerando que la primera transformación fue el domingo 16 de agosto con la presencia en el panel de un ex ladrón que contó su historia en la penitenciaria y en la vida fuera de la cárcel, a raíz de la reinserción laboral.

Respecto a si la partida de Poblete podría cambiar o afectar al espacio periodístico de CHV, uno de sus panelistas, Matías del Río comentó a Publimetro que "siempre las salidas de las personas son dolorosas, además que él es una persona muy profesional y muy bueno".

"Pero han habido hartos cambios, así que nos habituaremos y aprenderemos, aunque sí se echará de menos porque es una persona muy profesional, de mucho oficio. Hay que seguir adelante, es un programa de 18 años que no se puede perder", agrega.

En torno a una posible venta de la marca al también filial de Time Warner, CNN Chile, tal como consignó el vespertino La Segunda, el periodista reconoció "que no tiene idea y si fuera verdad el canal no me lo diría a mí, así que no vale la pena especular".

La invitación del pasado domingo de la víctima de violación a "Tolerancia Cero" marcó un cambio al interior de programa, cuya característica es la participación de rostros políticos y de la contingencia nacional, el que para Del Río responde a "una búsqueda, que siempre son inquietantes, pero también interesantes".

"Está todo en cambio, en búsqueda y uno tiene que saber adecuarse. Estoy tranquilo en ese sentido y tengo que adaptarme porque esto es mi trabajo", añade.

El también conductor de radio ADN concluye que las transformaciones del espacio o una posible venta del nombre son "cosas del canal en las que no tenemos nada que ver, puesto que nosotros sólo administramos un programa los domingos y el resto son cosas adicionales que nos involucran".

Catalina Ruiz Ravello