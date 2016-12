María Izquierdo y su última teleserie: “Quedé traumatizada”

La actriz María Izquierdo, en conversación con Cooperativa, confesó que no le gustó su última experiencia televisiva en la teleserie "Témpano" de TVN.

"No lo pasé bien, me quedé traumatizada porque no sabía cómo actuar y lo hice demasiado mal. Nunca comprendí el personaje", declaró.

"Me encanta actuar, pero cuando no encuentro el personaje y su particularidad empiezo a repetir el texto de la manera más natural posible", agregó Izquierdo, quien encarnó a "Lorena Alcántara" en la producción del canal estatal.

"Cuando actúo mal me siento estafando al público", concluyó la actriz que no volvió a ser parte de otro elenco televisivo tras esta participación, la cual no descarta que sea la última.

Publimetro