Manuel García: “Hubo gestiones para juntarme con Piñera”

Manuel García se instala en los distintos escenarios que requieren su presencia, y en los que no también, desde la vereda de la opinión. Es un interesado. Interesado en la contingencia más amplia, la misma que comparte en su página de Facebook a través de la que se puede acceder a su intenso día día.

Una cotidianeidad a que el hombre tras "El reproche" y "Vida mía" apela para estar en todos los lugares que el tiempo y sus inquietudes permita estar.

De esta manera aparecen en su camino actividades diversas como ferias costumbristas, la conferencia 2015 Nuestro Oceáno y el Festival por la despatologización de las identidades trans, eventos en los que ha participado durante las últimas semanas, donde además se ha hecho cargo de la intensa promoción y organización de las dos veladas en el Teatro Caupolicán con las que celebrará 10 años de carrera.

Respecto del rol que ejerce desde su interés ciudadano, Manuel siente que se trata de "un espacio que se ha abierto para los artistas, una voz a tomar en cuenta para la construcción de la sociedad para manifestarse acerca de los temas que invaden las agendas políticas y sociales".

"Son tiempos en que hay que multiplicar las energías", dice antes de contestar una pregunta alusiva a su manifiesta intención de juntarse a conversar sus inquietudes país, la que oficializó a través de un mensaje que leyó el año 2012 en medio de su show en el Festival de Viña.

"Hubo gestiones, intenciones de que nos reuniéramos con el presidente, pero luego de eso ocurrieron algunas contingencias, en el sur principalmente", cuenta y argumenta por qué esa cita jamás llegó a concretarse.

No obstante lo anterior García no se visualiza como un hombre que pueda influir de manera gravitante en el ejercicio de las políticas a las que se encuentra afecta la sociedad.

"No considero que sea un líder de ninguna causa, me dejo guiar por líderes, (de repente) uno aparece como un Forrest Gump sin serlo", dice con humildad.

Pero, de alguna y de todas las maneras el ex Mecánica popular trasmite a través de su ejercicio musical constante. Como se hace evidente en María, la canción cuyo video protagoniza la actriz transgénero Daniela Vega en la que Manuel ratifica su compromiso con el reconocimiento de todas las identidades sexuales coexistentes en la sociedad.

"Las canciones funcionan", comparte el artista al tiempo que admite su profundo interés de relacionarse estrechamente con quienes aprecian su trabajo, el público que lo escucha, el mismo que baila de manera tan entusiasta como emocionada su composición "El reproche", un clásico a estas alturas.

"La gente sabe que se puede expresar, me interesa tener una relación con el oyente", dice al tiempo que se asume como "un ciudadano muy común y corriente, bajo el escenario soy el más igual de todos".

"Soy muy agradecido de eso, es un apecto mágico que le da mucho a mi esencia", agrega luego al momento de argumentar la forma en que se vincula con su público, lo que lo lleva a compartir cómo está trabajando sus show aniversario. "Me gusta atender a la gente que llega a la fiesta familiar, algo muy chileno. Quiero celebrar esta relación", nos cuenta.

"Siempre tengo esperanza, aunque estemos en un mundo en crisis en temas de migración, medioambientales, hoy las cosas están cambiando", dice con el mismo convencimiento que desestima, por el momento, hacer carrera política.

"La política es un rol de quien tenga las cualidades, me siento muy ignorante. Sí soy opinante y trato de ser activo, (pero) no me vería hoy en un rol político... Hay que ver lo que nos trae la vida", comenta luego.

Retomando el tema de la invitación que hace a su gente a celebrar una década de complicidad desde la música, Manuel adelanta que en la instancia se repasará "Pánico" completo junto a Ángel Parra y la Sinfónica de Concepción con Rodrigo Durán a la cabeza, quien "reescribió el disco completo".

"Estarán las personas claves de estos diez años", es su promesa para los dos días de celebración que Manuel ya vive desde el entusiasmo y la emoción.

"Si me hubieran invitado a barrer o a pintar al Museo de Violeta Parra habría ido igual"

"Todo el agradecimiento a la familia Parra, que se ha desvelado por este proyecto", dice Manuel acerca de la responsabilidad que asumió hace escasas dos semanas, cuando asumió como miembro del directorio del recién inaugurado Museo de Violeta Parra, junto a su amigo Ángel Parra, quien integra su banda desde hace varios meses.

"Es interesante saber que su obra se abre, lo que estábamos esperando hace mucho tiempo esta gestión de Bachelet que permitió que el museo se abriera", nos comenta Manuel.

Desde su lugar en la entidad cultural, el artista tiene la expectativa de "la gente esté en contacto" real con Violeta, "que los niños entren gratis", dice.

"Me siento muy honrado, espero estar a la altura", dice acerca de la responsabilidad que acaba de asumir, que no se cuestionó un instante.

"Me latió el corazón muy fuerte, si me hubieran invitado a pintar o a barrer habría ido", dice Manuel compartiendo la felicidad con la que se sumó a la cruzada por relevar el legado de la Violeta.