Manuel de Tezanos y su regreso al cable: "Mi prioridad es TVN"

El periodista deportivo Manuel de Tezanos fue anunciado recientemente como la nueva contratación de la señal de cable Fox Sports, para ser parte de "Central Fox", show de noticias que se transmite de lunes a viernes con dos ediciones: 18:00 y 23:00 horas.

El regreso del también rostro de TVN se da luego de ochos meses fuera de la estación de pago, en la que trabajó durante 10 años en la versión cono sur del mismo noticiero deportivo. Junto con él aterrizó como segunda incorporación el actual Mega Rodrigo Sepúlveda.

"Para mí es muy lindo porque trabajé toda mi vida en Fox Sports Latinoamérica. Cuando comencé era muy sencilla la cobertura en Chile. íbamos al aeropuerto con la cinta grabadora a la tripulación de los aviones para ver si nos podían llevar a Argentina y terminamos siendo un canal exclusivo para Chile, aunque cambios. Así que es el cierre de una etapa que es muy lindo vivirla", comenta De Tezanos a Publimetro sobre su regreso a la casa televisiva de los inicios de su carrera.

En ese sentido, en relación al espacio al que se une, apunta que "este show de noticias tiene un sello diferente a los noticiaros convencionales. Demuestra que se puede informar pasándolo bien, sin dejar de entregar los mejores datos y análisis de la manera más completa".

Respecto a cómo va a compatibilizar esta nueva etapa, considerando que tiene como su principal casa televisiva a la señal estatal, el periodista es tajante al declarar que "por supuesto mi prioridad es TVN".

"Por suerte los horarios no se topan, así que por ahora no hay ningún conflicto, además que esto (Fox Sports) es un complemente perfecto para mi trabajo ahí", agrega.

En torno a su paso en el área deportiva que componen otros rostros como Pedro Carcuro y Gustavo Huerta, De Tezanos declara que ha sido "una muy buena experiencia, aunque muy distinto a lo que estaba acostumbrado, porque en el cable el público es muy específico, especializado y acá (TVN) hay que hablarle al público general, hay que cambiar el lenguaje. Pero ha sido un desafío y me tiene muy contento vivir esta nueva etapa en televisión abierta".

En cuanto al futuro, especialmente si se planteado la opción de tener proyectos radiales como otros periodistas deportivos, comenta que "por ahora no, he tenido ofrecimientos, pero no me gusta estar haciendo tantas cosas, hay que estar fresco, entretenido, porque repetir tanto los mismos chistes hacen que uno pierda la gracia".

Catalina Ruiz Ravello