Maná habla de su último y más "cachondo" disco

Maná estrena este martes el video para su nuevo sencillo "La prisión"

"La prisión" es el título del nuevo single de Maná. Una canción que habla sobre el alto precio que se debe pagar por la libertad en el amor y la vida misma.

Con esta consigna, la agrupación liderada por Fer Olvera continúa presentando su noveno álbum de estudio, grabado a fines del 2014 y que tuvo como primer adelanto "Mi verdad" junto a la colombiana Shakira.

¿Qué sonido se buscó lograr en este álbum?

-La idea fue recuperar la frescura de los primeros discos pero a la vez llevar un poco más allá el sonido de Maná. Buscamos hacer un álbum diverso por la variedad de géneros pero con potencia y mucha calidad. Más que pretender regresar al sonido del primer Maná, quisimos explorar nuevas texturas y sonidos, pero sin renunciar al estilo que nos caracteriza.

¿Es un disco más sexual que anteriores?

-Sí es un disco más "cachondo" pero no fue deliberado sino el resultado que se fue dando durante el proceso creativo. Hay sensualidad, pero también mucha vitalidad y hasta cierta intención pirómana.

¿Hay una intención de escandalizar con un uso más explícito del lenguaje?

-No hay intención de escandalizar, sino de decir las cosas como son. En la temática del disco hay mucha sensualidad presente, por eso había que usar las palabras que expresen esa dimensión, en vez de frases que se queden cortas. El uso del lenguaje es más directo pero no por ello ofensivo. A pesar de su fuerte carga de significado, no se usaron malas palabras ni vulgaridades, simplemente buscamos las palabras con la capacidad suficiente para expresar las ideas sin quedarse cortos.

¿Qué es lo nuevo que se ofrece en este disco? ¿Hay un Maná renovado?

-Hay un Maná en una búsqueda permanente. No podemos dejar de ser quienes somos, pero sí podemos proponernos seguir en la búsqueda de nuevos sonidos y de incorporarlos a lo que es nuestro lenguaje, nuestro estilo.

¿Por qué se decidió invitar a Shakira para grabar "Mi verdad"?

-En primer lugar, Shakira es una figura en el mundo de la música. Cuando desarrollamos el tema "Mi verdad" nos pareció ideal para grabarlo en dueto con ella por el contenido de la letra y porque pensamos que se podría identificar con esas palabras y cantarlas desde el alma. El resultado fue sorprendente y muy emotivo, por eso decidimos colocar ese tema como el primer sencillo.

¿Dónde quedaron los temas sociales que Maná aborda en sus discos?

-La preocupación por los asuntos sociales es permanente y no sólo se manifiesta en las canciones, sino también durante las giras y en muchas otras circunstancias. Ser una figura pública implica una responsabilidad social, implica también congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Un tema que nos parece trascendental es la cuestión de la migración... millones de compatriotas nuestros viajan al norte para ganarse el pan pero también para contribuir con su esfuerzo en la economía y la cultura de ese país, pero son tratados como criminales o como invasores... para abordar esa realidad, en esta ocasión decidimos hacer el cover de el tema "somos más americanos" de los tigres del norte.

¿Cómo van con la Fundación Ecológica Selva Negra?

-La labor de conservación del medio ambiente nos importa mucho. En los 18 años que tiene la fundación hemos podido liberar cerca de 3 y medio millones de crías de tortuga, y ahora estamos ampliando la capacidad de los campamentos tortugueros donde tenemos presencia para poder recibir a más personas que quieran colaborar con nosotros en la preservación de las tortugas, ayudar a una tortuga a nacer y liberarla al mar es una experiencia que todos deberíamos experimentar, porque nos crea un vínculo con el planeta. Además, en los últimos 5 años, hemos plantado cerca de 500 mil árboles y estamos produciendo entre 70 y 100 mil plantas en un vivero comunitario. Hacemos labores de educación ambiental en las comunidades donde se desarrollan los distintos proyectos. También apoyamos iniciativas en favor de los derechos humanos de los migrantes, la mujer maltratada y los niños en situación de abandono. Incluso, procuramos enviar ayuda humanitaria a zonas afectadas por desastres naturales.

Gentileza Warner Music