Ludwika Paleta revela su gran drama

Ludwika Paleta, la actriz radicada en México que saltó a la fama por su intepretación de la perversa María Joaquina en "Carrusel", reveló de manera tan escueta como concluyente el gran problema de salud que la afecta.

Todo ocurrió en el contecto de una subasta de la organización Duerme tranquilo, entidad que apoya a instituciones y fundaciones que trabajan con niños. En medio de la actividad la rubia debilidad de México ofreció declaraciones que alertaron acerca de lo invalidante de su estado de salud.

"Cuando me mandaron el cojín en blanco (que decoró para el remate), en esas fechas me habían diagnosticado un útero septado o útero en forma de corazón, pero no vamos a ahondar en eso, es algo que no importa", sostuvo Paleta intentando bajarle el perfil al tema.

No obstante lo anterior la prensa azteca rápidamente se dio a la tarea de recopilar antecedentes acerca de la enfermedad que no le permite a Ludwika, de momento, volver a embarazarse.