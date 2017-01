Los momentos políticos durante "La Cumbre del Rock"

Hasta el show de Alex Anwandter varios grupos aprovecharon su tiempo sobre el escenario para disparar contra distintos temas de la contingencia nacional durante la en "La Cumbre del Rock Chileno". El ex vocalista de Teleradio Donoso aprovechóla la instancia para criticar la condición machista que, para él, tiene la etiqueta "rock" en la música.

Advirtiendo que el lugar podría no ser el apropiado, el cantante disparó: "No me identífico con el rock. Es un club de hombres". Una idea que reafirmó diciendo que su música "es gay y femenina", dedicando, a todo quien tuviera algún conflicto con ello, la canción "Cómo puedes vivir contigo mismo".

Paradojalmente, la interpretación del tema sufrió problemas que Anwandter escusó como un error del computador. Previo a ello, y manifestando su enojo, ironizó con la situación diciendo que había sufrido censura y que "esto pasa cuando uno habla sobre las mujeres".

Esta no fue la única manifestación política en lo que va de jornada. Durante su show, Sinergia invitó a una joven del Sename a cantar asegurando que los niños no eran el problema por el cual atraviesa la institución. Mientras que C-Funk de Los Tetas abogó por la inocencia de la Machi Francisca Linconao, mientras Tea Time se fundía con el público para saltar en favor de la mapuche de 59 años.

Por su parte, Los Miserables dedicaron "El Crack" a Gabriel Boric y dispararon contra Lucho Jara y Mega, señal que está transmitiendo el evento por internet.

Dentro de los puntos altos destacan las colaboraciones que se han visto en el Estadio Nacional. Primero, la participación de Angel Parra en el show de Javiera Parra & Los Imposiles para tributar a Violeta Parra con los temas "Qué he sacado con quererte" y "La Jardinera" y luego, la invitación de Mon Laferte en la presentación de Los Tetas durante "La Medicina". "Ella nos recibió en México, ahora lo hacemos nosotros acá", dijo Tea Time.

Otro momento destacado fue el tributo de Nicole a Jorge González tocando "Tren al Sur" y la inapelable y sólida presentación que armó Camila Moreno.

Nicholas Townsend / PUB