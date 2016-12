Lollapalooza Chile anunciará sus primeros artistas el próximo martes

El próximo martes 06 de octubre, la productora Lotus, a cargo del festival de música Lollapalooza entregará los primeros nombres de la versión 2016 que se realizará el 19 y 20 de marzo en el Parque O'Higgins.

Dentro de los nombres que suenan están el de Florence + The Machine, Sam Smith, Eminem, HAIM, The Weeknd, Noel Gallagher y Marina and the Diamonds.

Respecto a las entradas, la preventa 2 de abono general para los dos días, cuyo costo es de 98 mil pesos, finaliza el lunes 5 de octubre, dando paso a la fase 3 que está fijada en 109 mil pesos.