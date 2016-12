Lila Downs quiere compartir escenario con Ana Tijoux en su próximo show en Chile

Lila Downs / Foto: Reproducción

La cantante mexicana regresará a Chile el próximo 19 de agosto para presentar su nuevo álbum "Balas y chocolates", y antes de su arribo, conversó con Publimetro sobre la producción y la sociedad latinoamericana

Tu disco anterior, "Pecados y milagros", lo definiste como íntimo y de terapia personal ¿Qué marca este nuevo álbum en tu carrera?

- Es una reflexión sobre los tiempos sociales que estamos viviendo. Reconocer que estamos en un momento en que hay que tomar ciertas decisiones sobre nuestra sociedad, y espero como músico y ser humano, aportar canciones que nos dan la oportunidad de expresar nuestra angustia, nuestro temor, nuestro dolor, y también nuestra esperanza. Espero que aporte a mi sociedad mexicana y también a la latinoamericana, porque creo que tenemos mucho en común.

¿Qué es más importante mostrar en este tiempo, lo que nos causa dolor y temor, o la esperanza?

- Creo que un poco las dos cosas, porque si solamente nos enfocamos en lindo es como no ser realista. Supongo que ese es un punto que me hace diferente a otros artistas que no se sienten cómodos al hablar explícitamente de las cosas que nos suceden socialmente. En mi caso siempre ha sido importante tomar la música para poder contar la historia desde mi lugar en el mundo.

¿Qué te marcó el último tiempo y sirvió de punto inicial para este disco?

- Se llama "Balas y chocolates" porque por una parte las balas son una constante en nuestras vidas. Es ese juego con el peligro que los seres humanos tenemos desde muy dentro. He pensado en tener un rifle y creo que gracias a nuestra música he optado por seguir cantando, pero no quiere decir que no he sentido esa angustia, ese dolor y el odio... ¿hacía qué? no estoy segura, y ese es el gran problema de nuestros países. ¿A quién matamos? ¿hacia quién dirigimos esa violencia? es muy frustrante porque nuestras instituciones son un desastre, las personas a veces son un desastre y a veces hay gente buena, es un poco esa confusión, en forma de metáfora, lo que inspira el disco.

En esto de a quién apuntar, quizá es un blanco fácil Donal Trump ¿Qué te provoca él como defensora de la cultura latina?

- Pues lo de él es una expresión de algo muy real de Estados Unidos, que para todos los que hemos vivido y crecido ahí, no es sorpresa. Ese racismo siempre se siente, pero está muy escondido, y que bueno que de cierta manera salga de la voz de alguien que mucha gente admira por su trabajo de millonario (ríe) y no por otra cosa. Entonces, como que demuestra que: esto es lo que te va a pasar si tú sólo persigues el dinero como un fin. Te vuelves un millonario ignorante y tonto.

Para este disco contaste con la colaboración de Juanes y Juan Gabriel...

- Sí, fue un honor. Hace tiempo que le pedí a Juanes que colaborara con nosotros pero no había podido, y esta vez él me buscó a mi y me dijo: "estoy listo para que me invites". Así que lo hicimos porque quería estar, honestamente, tomada de la mano de otro hermano latinoamericano. Y pues con Juan Gabriel fue un regalo. No pensé que aceptara porque no me conocía y de pronto resulta que le gusta nuestra música y se portó muy amablemente conmigo. Además es una persona única, muy especial y una leyenda viviente.

Hay mucha gente que considera que tú eres una leyenda viviente y una referente en el canto latinoamericano

- Sí, pues qué honor. Jamás lo pensé pero espero que muestre un poco la belleza de la diversidad musical de mi país. Y bueno, para nada soy la única. Hay toda una generación que viene haciendo esta labor y me da mucho gusto las semillas que se sembraron gracias a personas como Óscar Chávez o Amparo Ochoa. Seguimos en ese camino para la música latinoamericana.

¿Cómo ha sido la gira de presentación que te traerá a Chile?

- Fíjate que cantar la muerte por toda una hora es bastante heavy. Pero también mostraremos canciones de otros discos y que gusta mucho allá en el cono sur.

¿Y estarás acompañada por algún músico chileno?

- Pues ojalá que esté la Ana Tijoux por ahí, porque la conocemos y es nuestra amiga. Y ojalá podamos invitarla para poder echar unos versos con nosotros. Sería muy lindo.

EL SHOW

Fecha: 19 de agosto, 20:30 horas

Dónde: Teatro Nescafé de las Artes

Valor: Desde $20.000, sistema Ticketek

por Mauro Canales