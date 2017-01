Las celebridades contra Donald Trump

Dicen que no existe la mala publicidad. Y en el caso de Donald Trump, parece ser algo más que cierto. Es que el presidente electo de Estados Unidos ha cambiado los lineamientos tradicionales de la comunicación política y ha hecho de Twitter su mayor aliado convirtiendo los ataques mediáticos en oportunidades.

Y es que no son pocos los que han visto en la red social una herramienta para manifestar su crítica y oposición a ex conductor de "El Aprendís". El problema: Donald Trump es preciso, directo y reacciona de inmediato. Sus mensajes terminan por tomarse la agenda, pese a que, muchas veces, su contenido no es el más acertado.

Twitter es su campo de batalla y, hasta el momento, parece ser que no le entran balas sin importar que celebridad lo ataque. Prueba de ello es su última intervención en respuesta a los dichos de Meryl Streep en los Globos de Oro. La actriz dedicó su discurso de aceptación del premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro para aludir críticamente al presidente electo de Estados Unidos sin mencionarl su nombre. "Es una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood" y "es una lacaya de Hillary Clinton", fue su respuesta.

Días antes fue el turno de Arnold Schwarzenegger. Trump atacó también al actor que lo reemplazó como presentador del programa "The Apprentice" (El Aprendiz). "Wow, han salido los datos de audiencia y Arnold Schwarzenegger fue destruido en comparación con la máquina de audiencia, DJT (las siglas de Donald J. Trump)", escribió. "Pero a quién le importa, él apoyó a John Kasich (precandidato presidencial republicano) y Hillary Clinton", agregó. Schwarzenegger, que fue gobernador de California, replicó a través de la misma red social y le pidió a Trump que trabaje por todos los estadounidenses "de manera tan agresiva como había trabajado por su audiencia".

El 4 de diciembre de 2016 Donald Trump apuntó sus dardos contra el programa Saturday Night Live y la imitación que realizó Alec Baldwin. En el sketch, el actor y Kate McKinnon se burlan de los constantes retweet que realiza el presidente electo a cuentas cuestionables de esta red social. Trump calificó laparodia como imposible de mirar, sin gracia y que la personificación a cargo de Baldwin no podía ser peor. A ello, el actor respondió: "Publica tu declaración de impuestos y me detendré".

Fuera de la red social, las celebridades que han sido críticas con el presidente electo han sido varias. El actor Hugh Laurie, fue el más reciente al deslizar críticas contra Trump en los Globos de Oro. El protagonista de Dr. House puso en duda, irónicamente, una nueva edición de los premios, ya que los estos contiene en su nombre las palabras "Hollywood", "prensa" y "extranjero".

Chris Brown y Miley Cirus usaron Instagram para manifestar su molestia con Donald Trump. Green Day cambio las letras de una canción durante los premios MTV de Europa. Bryan Cranston (Breaking Bad) dijo que se mudaría a Canadá si Trump salía electo. Bruce Springsteen dijo que el presidente electo era una vergüenza. Mientras que el actor Zachary Quinto (Star Trek) lo tildo de "bufón".

"Sería el fin del mundo", dijo la ganadora del Oscar Jennifer Lawrence al medio Vouge de Estados Unidos. George Clooney, Ben Stiller, Michael Stipe (REM), Johnny Depp y Shakira, entre otros, son algunos de los famosos que se han enfrentado a Trump.

Así como van las cosas, todo indica que la lista crecerá.