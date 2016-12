La última polémica televisiva de Eduardo Bonvallet

Eduardo Bonvallet fue encontrado muerto esta mañana en el hotel Los Nogales, de Providencia, donde se hospedó durante los úlitmos seis meses, tras la ruptura dse su cuarto matrimonio.

Alejado de la televisión, su úlitma aparición fue en el programa Vértigo de Canal 13, donde tuvo un fuerte enfrentamiento con el diputado Giorgio Jackson. Fue en la emisión del estelar en mayo de este año, cuando el diputado hablaba del sueldo de los políticos y el autodenominado "gurú" lo increpó exigiéndole que regalara su sueldo. "La mitad de los recursos los dono, eso está transparentado", respondió el diputado.

Estas palabras solo lograron incendiar aún más el mal humor del comentarista deportivo quien reveló los motivos por los que no puede ver ni en pintura al ex líder estudiantil. "He aguantado todos los twitter que has enviado en contra mía y ni siquiera te conozco. Me cargan los mentirosos y políticos. Regala tu plata. Yo ganaba 10 millones en radio Zero y le regalaba cinco a mis amigos que estaban sin pega. Regálalo, lo quiero ver. Tú y la Camila Vallejo se han opuesto a que les bajen el sueldo, déjate de mentir", fueron las palabras de Bonvallet.

Al ver que la conversación se tornaba álgida por parte del comentarista –Jackson se mantenía impávido- Cecilia Bolocco trató de calmar la situación. "Eduardo hablemos civilizados", suplicó y ante la insistencia del "Gurú" volvió a pedir, "conversemos, no tenemos que faltarnos el respeto".

Tras esto, Martín tuvo que intervenir para que el público y los asistentes lograran entender el motivo de la mala onda de Bonvallet a Jackson. "Les quiero pedir algo. Creo que hay algo que no conocemos ¿por qué dices que Giorgio te atacó en Twitter?".

Esto dio pie para que el "gurú" se desahogara. "Yo fui al programa 'Última mirada'. De repente veía que un muchacho joven twiteaba cosas tremendas en contra mía. Yo averigüé quien era. La gente que me sigue a mí lo obligó a él a dejar de seguir insultándome", señaló y luego agregó "esa cuestión no tiene nada que ver su discrepancia conmigo, con lo otro. Estoy aburrido que nos venda la pomada. Mi madre es socialista, fue tomada presa y estuvo en el regimiento Buin, la Católica la trajo de vuelta. A ustedes los conozco. Cuando vea que dejan de tener una verborrea y ayuden a la gente necesitada, por ejemplo tu manejas el Mineduc, manejas a Eyzaguirre, está sobrepoblado de personas con sueldos exorbitantes".

Finalmente Jackson se defendió asegurando, "recuerdo perfecto lo que puse y fue una discrepancia y fue un comentario más bien futbolístico. Guardárselo durante tantos años no corresponde. Fue en un momento donde se hablaba como nos estaba yendo y fue en un momento en que te estaba yendo mal como entrenador", comentó el diputado y Bonvallet tomó la palabra final, "fueron cosas tremendas, no eran de fútbol".

