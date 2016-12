La TV chilena cae en su propia trampa

Publimetro

Tengo muchos recuerdos de mi infancia, pero hay uno que me acompañó hasta cumplir la mayoría de edad. Veía las noticias de TV de las 21.00 horas en el living de mi casa con mi familia hasta las 22.00 horas, horario de antaño de los noticiarios centrales, y cuando finalizaban venía la orden de irme a mi pieza, porque comenzaban los programas para mayores de edad, cosa que yo cumplía en esa época, motivo por el cual no podía ver televisión después de esa hora.

Confieso que muchas veces me iba enojado y con rabia a mi pieza, y no pocas veces espiaba a la distancia qué veían los adultos de la casa. Nada escandaloso para la televisión de hoy, pero algo impensado para un menor de esa época. Nunca entendí, en la inocencia de mi niñez y posterior adolescencia, por qué había TV para niños y TV para adultos. Luego, con el paso de los años, lo comprendí perfectamente.

Lo que no entiendo actualmente es la trampa que se hacen todos los canales de televisión abierta de Chile con el conocido horario para mayores de edad. Comenzando porque el para adultos es a partir de las 22:00 horas, pero como hoy las noticias terminan a las 22.30 horas, ese horario se ha corrido media hora. Y segundo, lo principal, es que todos los matinales, sin excepción, repiten compactos de los programas prime de horario adulto en las mañanas, supuesto horario para menores de edad.

Es decir desde los canales caen en una dinámica de hacer su propia trampa. Quién lo diría, respetan la regla en la noche, pero la violan en la mañana en todos sus matinales. Es algo inexplicable. No concibo se esté borrando con el codo lo que se escribe con la mano. ¿Hasta cuándo se hacen los lesos los ejecutivos?. Repetir material para adultos en las mañanas durante sus apuestas manitanes, no es correcto. Aquí hay una trampa. Eso no se hace señores.

¿Acaso los niños que están en sus casas durante las mañanas están capacitados para ver las historias de "Manos al fuego", o las peleas de "La Poseída" o las temáticas de "Contacto"?. Personalmente creo que no y estoy seguro que no es contenido para un niño ni preadolescente. Entonces, ¿por qué ponemos normas si no las cumplimos? ¿por qué inventamos subterfugios para violar la ley? Estamos mal, muy mal.

No puede ser que los canales hagan su trampa todos los días, de lunes a viernes durante sus matinales. Si hay un programa o contenido que es para mayores de edad y que se exhibe después de las 22:30 horas, no puede ser que por ponerle un pito o tapar una imagen, lo exhiban livianamentee durante la mañana en un horario donde hay miles de menores frente a un televisor, sin que nadie los controle. Eso es inaceptable. Hago un llamado a la cordura a los ejecutivos de la televisión chilena. Háganse la siguiente pregunta, ¿ustedes dejarían a sus hijos chicos ver por TC lo que ustedes repiten cada mañana? Supongo que no. No lo hagan. Sean consecuentes alguna vez, por favor.

Atentamente, un padre de familia.