La polémica por plagio golpea a Canal 13

La próxima producción nocturna de C13 llegaría a la pantalla a fines de este año

La historia tras la nueva nocturna del trece, "Veinteañero a los 40", habría sido plagiada de un guión escrito por el actor Alex Rivera y Marcelo Gajardo.

Según detallaron los acusantes, en entrevista a Publimetro, las coincidencias entra la producción de la estación de Luksic y su idea "son absolutas y brutales".

Para Rivera y Gajardo, Sergio Díaz, guionista de Canal 13, robó el proyecto en el que trabajaron cuando éste fue profesor de ellos durante un taller de guión dictado por la propia señal televisiva.

Entonces, su historia se llamaba "¿Qué hay de nuevo viejo?" y contaba la vida de un hombre que entra en coma tras un accidente en 1989, y despierta 25 años después. "Era un joven de 20 años que quería recuperar su vida pero estaba atrapado en un cuerpo de 45 años, esa es nuestra idea inscrita", comentó Rivera.

Este guión, junto a otros, fue compartido en un grupo cerrado de Facebook para que fueran revisados por los profesores del curso, Isabel Troncoso Guillén y el mencionado Sergio Díaz, quién en septiembre de 2014 criticó el argumento indicando que era poco verosímil.

Rivera señaló que su trabajo fue inscrito el 31 de julio del 2014 para poder trabajarla. "Intenté vender la idea el año pasado a otro canal de TV y a un director de cine con el que estaba trabajando en una película".

Según los registros de propiedad intelectual, la producción del trece figura inscrita el 31 de marzo pasado, bajo el título de "Veinteañero a los 40".

Tras descubrir las similitudes entre su guión y el presentado por Canal 13, Alex Rivera explicó que "hicimos una acción del tipo cautelar, que es lo que haces cuando uno siente que uno de tus derechos fundamentales, que están inscritos, que están en la constitución de tu país, como el derecho del autor, es atropellado".

"El tribunal nos dijo que no se podía hacer parte de la denuncia porque, por nuestras contundentes pruebas, caía dentro de la querella criminal, y ahora queremos saber cuál es la versión del canal para saber a quién dirigir la querella", enfatizó el actor.

Sobre los objetivos de sus acciones legales, Rivera expuso que "el daño ya está hecho. Queríamos vender esta idea y ya no podemos, fue quemada y no podemos trabajar con ella. Lo que queremos es que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, que se sepa que hay personas que creen que pueden hacer lo que quieran, sin ningún tipo de respeto".

Finalmente, Alex Rivera aclaró que "tuvimos una reunión con Canal 13 y le expusimos todas nuestras pruebas y parece que no le tomaron el peso. Lo que nos propusieron fue "hagan lo que quieran, ustedes tienen su versión y nosotros la nuestra"; y nosotros queremos proteger nuestra propiedad intelectual".

