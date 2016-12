La nueva musa del Toc Show se desmarca: “Mostraré facetas que los van a sorprender”

Varias sorpresas traerá esta bella joven.

El formato del talk show ha sido en el último tiempo el caballito nocturno de varios canales que aprovechan el horario de adultos para mostrar virales de la web, mujeres guapas y una conversación distendida, espacio fértil para la aparición de nuevos personajes televisivos.

En esa materia, Toc Show, el programa insigne de UCV cada cierto tiempo sorprende con la aparición de nuevas figuras femeninas y sin dudas Constanza Solar es una de ellas. La chica de 28 años arribó al espacio del Juan Carlos Valdivia hace un mes para hacer dupla con Flavia Fucenecco como las musas del espacio televisivo y de inmediato empezó a llamar la atención en redes sociales.

"Sin dudas el programa y trabajar con el Pollo es una gran escuela. El equipo de trabajo es un lujo porque de verdad se disfruta hacer cada capítulo y ha sido una gran experiencia", comentó la periodista que ya había tenido apariciones en Vigilantes y Así Somos, ambos de Red TV, pero ahora destaca como panelista en su nueva casa televisiva.

Más allá ese presente donde Coni ha aportado frescura al talk show, ella no se quiere encasillar y anuncia varias sorpresas. "Yo estoy feliz en el programa, pero uno siempre tiene la idea de crecer y experimentar en otros formatos. Mostraré facetas que los van a sorprender y estoy demasiado agradecida del cariño que he sumado en redes sociales pese a que recién estoy empezando en esto", afirmó

¿Algún adelanto que pueda confesar? "Estoy preparando cositas en áreas donde no he participado. Puede ser algo futbolero u otras cosas, pero no puedo contar mucho más. Hoy internet es la mejor plataforma para entregar cosas diferentes y ojalá lo que venga enganche al público", finalizó la bella musa que comparte cada noche en la señal porteña.

Demid Herrera